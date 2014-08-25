چند پروژه به مناسبت هفت دولت در شهر کوت عبدالله افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عبياوي شهردار کوت عبدالله پيش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحيه این پروژه ها اظهار كرد: افتتاح پروژه آسفالت و زيباسازي معابر در سطح شهر کوت عبدالله براي 28 خيابان اصلي و فرعي محلات مختلف به متراژ 62 هزار مترمربع و با اعتباري بالغ بر 18 ميليارد ريال انجام شد.



وي افزود: در سه سال گذشته در شهر کوت عبدالله تنها 18 هزار مترمربع آسفالت شد در صورتي كه در پنج ماه اول سال جاري 60 هزار مترمربع آسفالت را در اين شهرستان آسفالت كرديم.



شهردار كوت عبدالله تصريح كرد: زمين ورزشي كوي شهيد چمران به مساحت با اعتباري بالغ بر دو ميليارد و 200 ميليون ريال افتتاح شد.



عبياوي بیان كرد: سه پروژه ديگر در مهر ماه كلنگ زني و شروع به كار مي شود. اولين پروژه افتتاح فاز يك پارك ساحلي با اعتباري بالغ بر 30 ميليارد ريال و مساحت 20 هكتار است. دومين پروژه نيز ادامه جاده ساحلي شهر کوت عبدالله يعني اين پروژه رينگ جاده ساحلي شرق اهواز را تكميل مي كند و اعتبار آن با هزينه تملك و اجرا 45 ميليارد ريال است.



وي در پايان گفت: ايستگاه پمپاژ آب خام پارك ساحلي با اعتباري بالغ بر 10 ميليارد ريال و ظرفيت آب رساني براي 70 هكتار فضاي سبز است كه با اجراي اين پروژه تمام فضاي سبز شهر با آب خام آبياري مي شود.