به گزارش خبرنگار مهر حمید تهران فر امروز در نشست خبری در بانک مرکزی به مناسبت هفته دولت، تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز را 34 بانک و موسسه اعلام کرد و با بیان اینکه این تعداد دارای 20 هزار و 262 شعبه هستند، جمع سپرده های بانک‌ها را 7 هزار و 143 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: بر این اساس سرانه سپرده هر شعبه 352 میلیارد ریال است.

معاون نظارتی بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها به زیر مجموعه های خود را 112 هزار میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: رقم سرمایه گذاری بانک‌ها در سهام شرکت‌ها هم 245 هزار میلیارد ریال است.

وی رقم حقوق صاحبان سهام کل بانکها را 697 هزار میلیارد ریال، کل دارای بانکها را 10 هزار و 660 میلیارد ریال، دارای هایی ثابت بانکها را 500 هزار میلیارد ریال، سپرده های پس انداز قرض الحسنه بانکها را 300 هزار میلیارد ریال و تسهیلات پرداختی در همین بخش را 263 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و اظهارداشت: با توجه به منابع کم بانکها در بخش قرض الحسنه میزان تسهیلات پرداختی نیز کم بوده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: نسبت کفایت سرمایه کل نظام بانکی 6.4 درصد است که رقم نرمال آن باید 8 درصد باشد، این رقم در بانک‌های دولتی 5.9 درصد، در بانک‌های خصوصی 8.4 درصد و در بانک‌هایی که در جریان خصوصی شدن هستند، 5.5 درصد است.

تهران فر با اشاره به اصلاح ضوابط و مقررات تصریح کرد: تعدادی از مقررات و بخشنامه ها دارای ابهام بودند و لازم بود که نسبت به زمان تغییر کنند بر این اساس طی یکسال گذشته سعی در رفع ابهام این ضوابط کرده ایم.

وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای بهبود فضای کسب و کار در نظام بانکی کشور، نسبت به فضای فعلی در نگاه به نظام بانکی کشور که غبارآلود است، انتقاد کرد و افزود: منظور من از این بحث این است که افراد درگیر با این موضوع به درستی طرف روبروی خود را نمی بینند و زیاده از حد در برخی موارد بانک‌ها را مقصر قلمداد می کنند. آنچه به تخطی بانک‌ها مطرح می شود، با آن هیجانی که به آنها مطرح می شود، نیست.

وی گفت: در حال حاضر فشارهایی بر روی نظام بانکی است که آن را تحمل می کنند و به دنبال راه گریزی برای آن هستند، این در حالی است که طی سالهای گذشته نظام بانکی مقررات را دور می زدند اما هم اکنون جلوی این رفتار آنها گرفته شده است. مسئولان بانکها هرگز راضی نیستند که نتیجه کار، قطع تولید کشور باشد.

تهران فر در بخش دیگری از صحبت‌های خود از ادامه اجرای برنامه های بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی خبر داد و اظهار داشت: باید تکلیف موسسات غیر مجاز پولی با حاکمیت کشور روشن و مشخص شود. در گذشته مرزها مشخص نبود و معلوم نبود که برخی از این موسسات که نام آنها در سایت مرکز اعلام شده بود، تحت نظارت هستند یا خیر که در حال حاضر این فضاها اصلاح شده است. در عین حال، تعداد موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی که هم اکنون 3 موسسه است، به 4 موسسه افزایش خواهد یافت.

وی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان مجوز فعالیت تعاونی‌های اعتبار آزاد را نمی دهیم و آنها را نمی پذیریم از همکاری وزارت تعاون با بانک مرکزی در این زمینه خبر داد.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: صندوق‌های قرض الحسنه تک شعبه‌ای تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارند و تفاهم نامه ای با این سازمان منعقد شده که بر اساس آن این سازمان آمار این صندوق ها را جمع آوری و به بانک مرکزی اعلام می کند و اگر صندوقی با مشکل مواجه شد به بانک مرکزی اعلام می شود همچنین از این پس صندوق های قرض الحسنه چند شعبه ای مشمول سپرده قانونی شوند.

وی با اشاره به فضای دشوار و فعالیت صرافی‌ها، عنوان کرد: صرافان بخش خصوصی راحت تر می توانند به بانک مرکزی مراجعه کنند این در حالی است که تقاضاهای جدید نیز بررسی می شوند. اینکه برخی صرفان نسبت به بخشنامه جدید بانک مرکزی ناراضی هستند و مشکلاتی در مورد ضمانت نامه دارند طبیعی است. اما بانک مرکزی برای تدوین بخشنامه جدیدی با صرافان عادل صحبت کرده است.

تهران فر در مورد فعالیت صنعت لیزینک در کشور گفت: تا زمانی که نرخ سود تسهیلات مبادله ای کاهش یافت، امکان فعالیت های عادی و سالم لیزینگ‌ها از بین رفته بود و برخی از آنها با تخلف ادامه حیات می دادند و برخی دیگر نیز فعالیت هایشان بسیار کمرنگ شده بود که این موارد اصلاح شد و امسال لیزینگ مسکن فعلا متوقف است.

وی خواستار بازنگری در قانون پولی و بانکی کشور و تدوین یک قانون جدید و افزایش اختیارات بانک مرکزی و بخش نظارتی آن شد و در ادامه در مورد تخلفات بانک‌ها در اجرای نرخ سود گفت: در عین حال، پرونده شش بانک متخلف در هیات انتظامی بانک‌ها در جریان است و تاکنون رای‌های صادر شده بر علیه آن است و جزای آنها نیز سنگین خواهد بود اما تاکید می‌کنم که به هیچ وجه از عملکرد بانکها در زمینه نرخ سود بانکی دفاع نمی کنم.

معاون نظارتی بانک مرکزی در مورد زمان اصلاح نرخ سود سپرده ها در شورای پول و اعتبار گفت: فعلا این موضوع در حد حرف است و هنوز به مرحله ای که تدوین و نوشته شود نرسیده است در این زمینه باید منتظر حرکت نرخ تورم باشیم البته روند حرکت نرخ تورم نزولی است اما این روند باید به نحوی باشد که بتوانیم آینده را پیش بینی کنیم اما به هر حال هنوز تصمیم جدیدی در دستور کار شورای پول و اعتبار نیست.

تهران فر در پایان، تعداد شعب استیجاری بانک‌ها را یک سوم شعب بانکی اعلام کرد و گفت: همچنین بانک مرکزی هیچ برنامه ای برای صدور مجوز جدید تاسیس بانک ندارد.