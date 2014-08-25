اعلام موضوعات چهارگانه‌ نشست همكاري اسلام و مسيحيت ارتدكس

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمين دور گفتگوي اسلامي ـ‌ مسيحي، توسط مركز گفتگوي اديان و تمدن‌هاي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و كليساي ارتدكس روسيه، با حضور انديشمندان مسلمان از طرف جمهوري اسلامي ايران و متفكران مسيحي از كشور روسيه، با عنوان اصلي «راهكارهاي دستيابي به فهم مشترك بين اسلام و مسيحيت» پيش از ظهر امروز در حسينيه الزهرا (س) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي آغاز شد.

در آيين افتتاحيه‌ي اين نشست علمي دو روزه، دكتر ابوذر ابراهيمي‌تركمان، رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، آيت‌الله محمدعلي تسخيري، رييس مجمع جهاني تقريب مذاهب، حجت‌الاسلام علي يونسي، دستیار ویژه‌ي ريیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، اسقف اعظم پياتيگورسكي و چركسكي فئوفلاكت و جمعي از انديشمندان مسلمان و مسيحست ارتدكس از ايران و روسيه حضور داشتند.

علی‌محمد حلمی، رییس مرکز گفتگوی ادیان و تمدن‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات، در سخناني كوتاه در اين مراسم، افراط‌گرايي و راه‌هاي مبارزه با آن، اقليت‌هاي ديني و ضرورت همزيستي مسالمت‌آميز در جهان، تجليل و گراميداشت شهدا از منظر اسلام و مسيحيت، نقد و بررسي هشت دور گفتگوهاي ديني انديشمندان مسلمان ايران و مسيحيان ارتدكس روسيه در طول 17 سال گذشته (فرصت‌ها، چالش‌ها و راهكارهاي ارتقاي همكاري‌ها) را موضوعات جلسات علمي اين نشست عنوان كرد.

بنا بر اعلام اين خبر، در ميان هيأت روسي، انديشمنداني همچون آرشی یپیسکوپ پیاتیگورسکی و چرکسکی فئوفلاکت، پروتو یری ولادیسلاو تسیپین، استاد آکادمی دینی، آرشیماندریت آلکساندر (زرکشیف) اسقف کلیساي نیکولایوسکی تهران، پروتی یری سرگی زواناریاف، دبیر اداره‌ي روابط خارجی کلیسا در امور کشورهای دور، اسقف دمیتری صافان‌اف، رئیس بخش ارتباطات بین ادیان اداره‌ي روابط خارجی کلیسا، اسقف آلکسی بلاتسرکاوسکی، دانشجوی دوره‌ي دکترا آکادمی دینی قدیسین کیریل و میفادی، خانم یلنا دونایوا، کارمند ارشد علمی انستیتو شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه و ایلیا کاشیتسین، کارمند علمی بخش ارتباطات بین ادیان اداره‌ي روابط خارجی کلیسا حضور دارند.

آيت‌الله محمدعلي تسخيري، آيت‌الله هادوي‌تهراني، حجت‌الاسلام علي يونسي، حجت‌الاسلام احمد بهشتي، حجت‌الاسلام محمدي عراقي، حجت‌الاسلام مصباحي مقدم، حجت‌الاسلام ابوالحسن نواب، دكتر محمد مسجدجامعي و دكتر سيده مطهره حسيني نيز اعضاي هيأت ايراني را شكل مي‌دهند.