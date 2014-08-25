سوریه آماده همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم است/ترکیه برای داعش فرش قرمز پهن می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، ولید المعلم گفت: شاهد پنجاهمین روز تجاوز اسرائیل به غزه هستیم اما متاسفانه جامعه جهانی همچنان سکوت اختیار کرده و تماشاگر است.

وی افزود: همه شاهد تحولات کشور برادر یمن و خطرناکتر از آن در عراق و سوریه هستید. موضوع برجسته قطعنامه شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم داعش و جبهه النصره در سوریه است که سوریه از این قطعنامه استقبال می کند هر چند که اندکی دیر انجام شده است. ما به آن پایبند هستیم.

المعلم تاکید کرد: نکته بارز در این قطعنامه استقلال سوریه و حاکمیت آن است و تاکید کننده این است که تروریسم سلامت و امنیت جامعه جهانی را تهدید می کند. این قطعنامه با اجماع اعضای شورای امنیت تصویب شده است. پس از مدتها که سوریه خواستار خشکاندن منابع تروریسم شده بود این قطعنامه خیلی دیر تصویب شده است.

وزیر خارجه سوریه بیان کرد: قطعنامه شامل مشارکت همه کشورهای در ممانعت از تهدیدات تروریستی و مقابله با تروریستهاست. در این قطعنامه از توقف تحرکات گروههای مسلح بین سوریه و عراق و توقف فعالیت های دینی و فرهنگی سخن به میان آمده است و این قطعنامه برای همه کشورهای عضو سازمان ملل الزام آور است.

المعلم افزود: آیا ما تحرک جدی برای اجرای این قطعنامه احساس می کنیم؟ گزارشی در روزنامه واشنگتن پست خواندم که در هفته گذشته منتشر شده بود و حکایت از همکاری داعش با ترکیه و روابط محکم میان آنها دارد. ترکیه برای داعشی فرش قرمز پهن می کند و زخمی های آنها را مداوا می کند آیا در شورای امنیت به این موضوع اشاره ای شده است؟روز گذشته روزنامه نگار آمریکایی که از سوی جبهه النصره ربوده شده بود آزاد شد و ما از آزادی وی استقبال می کنیم. بیانیه ای از سوی وزارت خارجه قطر صادر شده است که تلاش های قطر عامل آزادی وی بوده است آیا تلاشهای این کشو نشانه ارتباط داشتن دوحه با جبهه النصره نیست؟ قبل از آن یکی از وزیران آلمانی از اطلاعاتی درباره حمایت مالی قطر از جبهه النصره خبر داده بود.

وزیر خارجه سوریه تاکید کرد: می خواهم به عنوان شهروند سوری خواستار پایبندی همگان و همه کشورهای همسایه سوریه به این قطعنامه باشم. سوریه آماده همکاری و هماهنگی در سطح منطقه ای در زمینه مبارزه با تروریسم است.

ولید المعلم افزود: اگر هماهنگی وجود داشت و اطلاعات رسانه ای از عملیات آمریکایی سوری در اراضی سوریه صحت داشت به شما تاکید می کنم که شکست نمی خورد. ما آماده همکاری و هماهنگی با کشورهای منطقه ای و بین المللی برای مبارزه با تروریسم هستیم و با همکاری از سوی هر کشوری استقبال می کنیم. ما همچنان مواضع خود را بر اساس واقعیت ها قرار می دهیم. ما اسنادی درباره حامیان مالی و تسلیحاتی تروریستها در سوریه در اختیار داریم و منتظر واکنش غرب و تغیر موضع آنها در قبال تروریسم در سوریه هستیم.

وی بیان کرد: ما کشته شدن جیمز فولی خبرنگار آمریکایی و هر انسان بی گناه دیگر را محکوم می کنیم. آیا غرب کشتار داعش و جبهه النصره علیه ارتش سوریه و علیه شهروندان سوری را محکوم کرد؟ اما ما آن را محکوم می کنیم. نقض حاکمیت سوریه از سوی هر طرفی اقدامی خصمانه علیه سوریه است. همکاری باید از طریق دولت سوریه باشد ما باید جدی بودن هر همکاری را ببنیم و مواضع دوگانه نباشد.

المعلم تاکید کرد: تاکنون کشورهای همسایه سوریه به قطعنامه شورای امنیت پایبند نبوده اند. این کشورها احساس می کنند که داعش فقط ضد سوریه است اما اگر کشورهای منطقه اقدامی انجام ندهند تبعات آن دامنگیر شان می شود. اگر قطعنامه جوهری بر روی کاغذ باشد خطر همه را تهدید می کند و همه باید در زمینه مبارزه با تروریسم همکاری کنند.