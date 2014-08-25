صادرات خراسان جنوبی به 220 میلیون دلار رسید

به گزار خبرنگار مهر،مهدی ماهگلی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه طی چهار ماه نخست سال جاری 50 میلیون و 611 هزار دلار کالا از خراسان جنوبی به کشور افغانستان صادر شده است، عنوان کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری 50 میلیون و 611 هزار دلار کالا به کشور افغانستان صادر شده است، عنوان کرد: از این میزان 33 میلیون دلار از گمرک ماهیرود و 16 میلیون دلار از بازارچه های مرزی خراسان جنوبی صادرشده است که صادرات از بازارچه ها مرزی نسبت به مدت مشابه 361 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: در سال جاری مجددا صادرات در بازارچه های استان رونق گرفته است.

ماهگلی با اشاره به ماده 116 گمرکی کشور افزود: از طریق این ماده 175 میلیون و 328 هزار دلار کالا از خراسان جنوبی صادر شده است.

رشد 20 درصدی صادرات از بازراچه های استان

به گفته وی از مجموع صادرات ماده 116 میزان صادرات چهار بازارچه مرزی 123 میلیون و 787 هزار و 182 دلار بوده است که نسبت به چهار ماه سال گذشته 20 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: همچنین از طریق ماده 116 بیش از 46 میلیون دلارکالا از گمرک ماهیرود صادر شده است.

معاون توسعه تجارت خارجی صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی یاد آورشد: مجموع صادرات ماده 116 و صادرات کالا های داخلی استان به 220 میلیون و 370هزار و 278 دلار رسیده است.

وی اظهارکرد: در سال جاری خراسان جنوبی صادرات 167 میلیون دلار کالا را تعهد کرده است که این میزان در سال گذشته 180 میلیون دلار بوده است.

ماهگلی با بیان اینکه تاکنون 132 هزار نفر در خراسان جنوبی کارت مبادلات مرزی دریافت کرده اند، عنوان کرد: 200 هزار مرزنشین در خراسان جنوبی وجود دارند که صدور کارت مرزنشینان فقط در دی و بهمن ماه انجام می شود.

وی با بیان اینکه تأسیس غرفه تعاونی مرزنشینان در بازارچه های مرزی در حال پیگیری است،عنوان کرد: نمایشگاه پاییزه نیز در نیمه دوم شهریورماه در استان برپا می‌شود.