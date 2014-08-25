رویکرد دولت بسترسازی برای نقش آفرینی بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از پارک علم و فناوری گیلان با گرامیداشت هفته دولت افزود: تحقق اقتصاد در گرو واگذاری امور به بخش خصوصی و مردم است که در راستا می توان از توانمندی های این بخش همه جامعه را بهره مند کرد.

وی اظهار داشت: وظیفه دولت در این عرصه نظارت بر نحوه اجرای برنامه ها و طرح ها است، بر این اساس بخش خصوصی نباید دولت را رقیب خود بداند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: پیشرفت کشور در بخش نرم افزاری تحسین برانگیز بوده که در این راستا باید از ظرفیت و نبوغ جوانان و پژوهشگران بیشترین بهره را برد.

وی عرصه آی. سی. تی را پیشتاز عرصه های دیگر در کشور دانست و گفت: با توجه به این مسئله باید زمینه های توسعه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را در کشور فراهم کرد.

واعظی پهنای باند گیلان را ضعیف دانست و افزود: هم اکنون این پهنای باند هفت گیگا بایت بوده که می تواند به 32 گیگا بایت ارتقا یابد تا همگان از مزایای آن بهره مند شوند.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان نیز اظهار داشت: هم اکنون پیشرفت های بسیاری در عرصه فناوری اطلاعات به دست آمده اما باید برای توسعه روز افزون آن تلاش بیشتری کرد.

مجید متقی طلب از گلایه شرکت های دانش بنیان استان درباره پهنای باند نامطلوب خبر داد و گفت: در حاضر اقدام های موثری در بخش فناوری اطلاعات گیلان مانند برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی برای مدیران و فرمانداران، تشکیل کمیته راهبری آی. تی و تاسیس نخستین مرکز رشد فناوری اطلاعات انجام شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این کوشش برای جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در راستای عملیاتی کردن سند جامع فناوری اطلاعات، تشکیل کمیته های آموزشی برای کارکنان دولت و برگزاری دوره های مختلف برای واجدان شرایط از دیگر اقدام هایی است که در این حوزه انجام شده است.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان حمایت از بخش خصوصی و توسعه آن را هدف این پارک اعلام کرد و گفت: نظارت دولتی با حمایت مناسب فناوری اطلاعات استان را از تنگنا خارج می کند که علاوه بر آن باید نسبت به ارتقای این عرصه بیش از پیش تلاش کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات علاوه بر بازدید از پارک علم و فناوری گیلان و نمایشگاه شرکت های دانش بنیان مستقر در آن در نشستی با فعالان این بخش مشکلات و مسائل آنها را مورد بررسی قرار داد.