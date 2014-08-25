به گزارش خبرنگار مهر با توجه به اینکه از طرف استاندار اصفهان دلیل سفر اصلی معاون اول رئیس جمهور به اصفهان مشکلات خشکسالی و کم‌آبی بیان شد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در جریان سفر یک ‌روزه خود به اصفهان دقایقی پیش به همراه معاون وزیر نیرو از حوضه آبریز رودخانه زاینده‌ رود با هلیکوپتر بازدید هوایی انجام داد.

این بازدید از سرآب تا پایاب (تالاب گاوخونی) انجام شد و پس از این بازدید جهانگیری به منظور شرکت در شورای اداری استان به استانداری اصفهان خواهد رفت که همچنان بررسی خشکسالی و دلایل کم‌آبی در اصفهان و روش های رفع این معضل از جمله بررسی از سرگیری اجرای طرح تونل گلاب 2 یکی از مهم ترین بخش های شورای اداری با حضور جهانگیری خواهد بود.

جهانگیری صبح امروز از شهرک علمی تحقیقاتی و افتتاح پروژه های توسعه در شرکت فولاد مبارکه اصفهان بازدید کرد و آخرین برنامه جهانگیری در سفر به اصفهان بازدید و افتتاح رسمی شهربازی رویاها خواهد بود.