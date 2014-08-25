  1. استانها
  2. اصفهان
۳ شهریور ۱۳۹۳، ۱۶:۳۶

دقایقی پیش انجام شد/

بازدید هوایی معاون اول رئیس جمهور از حوضه آبریز زاینده‌رود

بازدید هوایی معاون اول رئیس جمهور از حوضه آبریز زاینده‌رود

اصفهان – خبرگزاری مهر: دقایقی پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور به همراه معاون وزیر نیرو از حوضه آبریز رودخانه زاینده‌ رود بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر با توجه به اینکه از طرف استاندار اصفهان دلیل سفر اصلی معاون اول رئیس جمهور به اصفهان مشکلات خشکسالی و کم‌آبی بیان شد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در جریان سفر یک ‌روزه خود به اصفهان دقایقی پیش به همراه معاون وزیر نیرو از حوضه آبریز رودخانه زاینده‌ رود با هلیکوپتر بازدید هوایی انجام داد.

این بازدید از سرآب تا پایاب (تالاب گاوخونی) انجام شد و پس از این بازدید جهانگیری به منظور شرکت در شورای اداری استان به استانداری اصفهان خواهد رفت که همچنان بررسی خشکسالی و دلایل کم‌آبی در اصفهان و روش های رفع این معضل از جمله بررسی از سرگیری اجرای طرح تونل گلاب 2 یکی از مهم ترین بخش های شورای اداری با حضور جهانگیری خواهد بود.

جهانگیری صبح امروز از شهرک علمی  تحقیقاتی و افتتاح پروژه های توسعه در شرکت فولاد مبارکه اصفهان بازدید کرد و آخرین برنامه جهانگیری در سفر به اصفهان بازدید و افتتاح رسمی شهربازی رویاها خواهد بود.

کد مطلب 2357335

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه