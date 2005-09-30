فضاي دانشگاه ها، فضايي با نشاط و با تعهد است // انتخاب يك دانشگاهي به عنوان رئيس جمهور حاكي از اعتبار بالاي دانشگاه ها است

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، حجت الاسلام قمي با بيان اين مطلب افزود: با وجود شرايط سختي كه در سال هاي گذشته به دليل فقدان احزاب كارآمد در دانشگاه ها و تلاش دشمنان براي سست كردن اعتقاد دانشجويان در مباني ديني حاكم بود، فضاي دانشگاهي، فضايي با نشاط و با تعهد است.

وي تصريح كرد : هوشياري، بلوغ سياسي، ارتباط رهبري با اقشار مختلف دانشجويي و ترسيم خطوط كلي باعث شده است امروز دانشگاه ها از اعتباري برخوردار شوند كه مردم در انتخابات، يك عضو هيئت علمي دانشگاه را به عنوان رئيس جمهور انتخاب كنند.

رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها به بحث هسته اي اشاره كرد و يادآور شد : در بحث هسته اي نيز جنبش دانشجويي پيش قدم است و بر مواضع جمهوري اسلامي در مبارزه با آپارتايد علمي تاكيد مي كند.

به گزارش "مهر"، دكتر محمود احمدي نژاد - رئيس جمهور - نيز در جمع نمايندگان تشكل هاي مختلف دانشجويي كه در نهاد رياست جمهوري گرد هم آمده بودند و دغدغه ها، ديدگاه ها و نطرات خود را با رئيس جمهور مطرح كردند، گفت : خدا را شكر مي كنم كه حركت دانشجويي همچنان پرنشاط و آرماني در صحنه انقلاب حضور دارد.

در اين ديدار نمايندگان تشكل هاي دانشجويي دانشگاه هاي كشور به بيان نقطه نظرات و ديدگاه هاي خود در مسائل سياسي، اقتصادي و دانشگاهي پرداختند.