جشن بزرگ روز دختر در قلعه فلک الافلاک خرم آباد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا سلاحورزی ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه زنان و خانواده استان لرستان اظهار داشت: جشن بزرگ روز دختر در محل قلعه باستانی فلک الافلاک مرکز استان لرستان برگزار می شود.

وی بیان داشت: این جشن روز پنج شنبه ساعت شش بعدازظهر در محل قلعه فلک الافلاک برگزار می شود و حضور برای عموم دختران خرم آبادی آزاد خواهد بود.

مدیر کل امور بانوان استانداری لرستان با بیان اینکه در قالب این جشن برنامه های متنوع و مختلفی برای دختران خرم آبادی برگزار خواهد شد گفت: در مجموع 12 نهاد و دستگاه اجرایی استان در برگزاری این جشن همکاری دارند.

سلاحورزی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به سفر اخیر هیئت دولت به استان لرستان اشاره کرد و گفت: در قالب این سفر مشاور رئیس جمهور در امور بانوان نیز در لرستان حضور یافت که خوشبختانه این امر توجه ویژه دولت به حوزه بانوان لرستان را نشان می دهد.

وی بیان داشت: در مجموع 14 مصوبه در حوزه زنان و خانواده در قالب سفر مشاور رئیس جمهور به استان رقم خورد که هم اکنون کار پیگیری و اجرای آنها در دستور کار قرار دارد.