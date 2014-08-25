باند زورگیران خشن در زنجان متلاشی شد

به گزارش خبر مهر، سرهنگ مراد جعفری افزود: باند چهار نفره زور گیران که هدایت آن را یک زن برعهده داشت در مکان های خلوت و دور از شهر با سلاح سرد کمین کرده و پس از تهدید طعمه هایشان آنها را شکنجه ، ضرب و شتم و اموالشان را سرقت می کردند.

وی اظهار داشت: 22 تیرماه سالجاری اعضای این باند مردمی را با تهدید به نقطه ای خلوت کشانده و بعد از شکنجه مبلغ 27 میلیون ریال وجه نقد وی را سرقت می کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: بعد از این شکایت تیمی از ماموران آگاهی زنجان با دستور قضایی رسیدگی به این پرونده را آغاز کردند.

سرهنگ جعفری تاکید کرد: در حالی که تحقیقات ادامه داشت کارآگاهان با چند شکایت دیگری رو به رو که نشان می داد چند نفر به زور به منزل پیر مردی وارد و اموالش را سرقت می کنند.

وی در ادامه گفت: همچنین دو زن و شوهر که برای تفریح به محلی در نزدیکی روستای نقطه بندی شهرستان زنجان که محلی خلوت بود و در آن محل به دلیل عدم پوشش شبکه ، امکان برقراری ارتباط تلفنی میسر نبوده توسط اعضای باند تهدید و پس از ضرب و شتم وجه نقد و طلا هایشان سرقت می شود.

جانشین فرماندهی انتظامی زنجان گفت: کار آگاهان تحقیقات صورت گرفته و با کمک شاکیان و مالباختگان و چهره نگاری متهمان موفق شدند متهمان را به نام های "الف-ع"،"س-الف"و "ح-م" شناسایی کنند.

سرهنگ جعفری گفت: زمانی که تلاش ها برای دستگیری متهمان ادامه داشت ماموران در یافت های این باند چهار نفره به پس از ضرب و شتم یک زن و شوهر دیگر اموال آنها را نیز سرقت کرده اند.

وی افزود:در شرایطی که متهمان زندگی مخفیانه ای را برای عدم شناسایی و دستگیری آغاز کرده بودند کار آگاهان پلیس آگاهی توانستند مخفیگاه متهمان را شناسایی کنند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: پس از شناسایی مخفیگاه چهار زور گیر خشن سرانجام طی دو عملیات جداگانه در شهرستانهای خرمدره و خدابنده توسط ماموران آگاهی زنجان دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شدند.

سرهنگ جعفری یاد آورشد: متهمان در باز جویی ها به زور گیری ، شکنجه و ضرب و شتم مالبختگان اعتراف کرده و مدعی شدند که در محل های خلوت و کم تردد کمین کرده و به سرقت و اهمال مجرمانه دست می زدنند.

وی افزود: از خانواده ها و شهروندان تقاضا داریم از تردد در مکان های خلوت که امکان ارتباط وچجود نداشته باشد حتی المقدور خود داری و حتما موارد مشکوک را با فوریت های پلیسی 110 در میان گذاشته و موارد را از طریق قانونی پیگیری کنند.