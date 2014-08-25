خواهان تقویت مناسبات با ایران و ترکیه هستیم/ ایجاد تحول در روابط عراق با کشورهای جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عراقی المسله، "حیدر العبادی" پس از دیدار با "بورگ برانده" وزیرخارجه نروژ در بغداد، بر توسعه روابط عراق با دیگر کشورهای جهان تاکید کرد.

وی تاکید کرد: در آینده نزدیک در موضوع روابط دوجانبه عراق و کشورهای مختلف جهان شاهد تحرکات دیپلماتیکی خواهیم بود.

العبادی با تمجید از مواضع بین المللی در پشتیبانی جنگ عراق علیه داعش، افزود: نیروهای مسلح عراق نیز باید تمرکز خود را روی بمباران مواضع داعش قرار دهند به صورتی که غیرنظامیان هدف قرار نگیرند.

نخست وزیر جدید عراق همچنین بر لزوم توسعه سطح مناسبات عراق با کشورهای منطقه به ویژه ترکیه و ایران تاکید کرد.

وی همچنین از صدور قرار بازداشت برای چهار نفر از متهمان حادثه مسجد مصعب بن عمیر در دیالی خبر داد.