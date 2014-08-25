  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۳ شهریور ۱۳۹۳، ۱۷:۲۳

حیدر العبادی:

خواهان تقویت مناسبات با ایران و ترکیه هستیم/ ایجاد تحول در روابط عراق با کشورهای جهان

نخست‌وزیر جدید عراق در اظهاراتی تاکید کرد: در آینده نزدیک تحرکات بیشتری در موضوع روابط عراق و کشورهای مختلف جهان ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عراقی المسله، "حیدر العبادی" پس از دیدار با "بورگ برانده" وزیرخارجه نروژ در بغداد، بر توسعه روابط عراق با دیگر کشورهای جهان تاکید کرد.

وی تاکید کرد: در آینده نزدیک در موضوع روابط دوجانبه عراق و کشورهای مختلف جهان شاهد تحرکات دیپلماتیکی خواهیم بود.

العبادی با تمجید از مواضع بین المللی در پشتیبانی جنگ عراق علیه داعش، افزود: نیروهای مسلح عراق نیز باید تمرکز خود را روی بمباران مواضع داعش قرار دهند به صورتی که غیرنظامیان هدف قرار نگیرند.

نخست وزیر جدید عراق همچنین بر لزوم توسعه سطح مناسبات عراق با کشورهای منطقه به ویژه ترکیه و ایران تاکید کرد.

وی همچنین از صدور قرار بازداشت برای چهار نفر از متهمان حادثه مسجد مصعب بن عمیر در دیالی خبر داد.

کد مطلب 2357361

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه