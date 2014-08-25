به گزارش خبرنگار مهر، فردین چراجی عصر دوشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: در هفته دولت امسال به ترتیب دو باب جایگاه سوخت سن ان جی در رشت، شهرداری شماره سه در صومعه سرا و همچنین دو باب مجتمع خدماتی رفاهی زیبای ضیابر در بزرگراه فومن - صومعه سرا و جایگاه اختصاصی پدیده نو در صومعه سرا افتتاح می شود.

وی همچنین اظهارداشت: فرار سیدن هفته دولت در حقیقت یادآور حماسه آفرینی مردان بی ادعایی است که خدمت بی‌منت به آحاد مردم و بویژه اقشار محروم و مستضعف جامعه را سرلوحه کار خویش به عنوان یکی از آرمان های والای انقلاب قرار داده و در این راه از هیچ کوششی مضایقه نخواهند کرد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گیلان گفت: هفته دولت، نمادی از وحدت مردم و دولت بعنوان یکی از افتخارات انقلاب اسلامی است و فرصت مناسبی است تا دستاورد ها و گام های بلند دولت در عرصه های مختلف به تصویر کشیده و برای همگان تشریح شود تا زوایای ناپیدای خدمات گسترده خادمان مردم عزیز فراهم و دولتمردان گزارش خدمات خود به مردم را ارائه دهند.

وی افزود: هفته دولت فرصت مناسبی برای تبیین خدمات نظام اسلامی به آحاد مردم است و دستگاههای اجرایی در هفته دولت، خدمات نظام جمهوری اسلامی را به مردم دنیا اطلاع‌ رسانی کنند.

چراجی تصریح کرد: هفته دولت بهترین فرصت برای تبیین گفتمان و بیان دستاوردها و خدمات نظام اسلامی است.

وی با تاکید براینکه همه مسئولان در نظام اسلامی باید در چهارچوب ارزش ها و آرمان های نظام اسلامی حرکت کنند، گفت: این هفته زمان مناسبی برای ارائه عملکردهای دولت در بخش های مختلف به مردم است.

مدیر شرکت نفت گیلان همچنین با اعلام اینکه هفته دولت یادآور یک دولت مکتبی و مردمی و سالروز شهادت شهید رجایی و باهنر است، بیان داشت: یاد و خدمات ماندگار این دو شهید هیچ وقت از ذهن مردم ایران بیرون نخواهد رفت.