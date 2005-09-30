معاون سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درگفتگو با "مهر" : در جشنواره امسال، رويكرد تازه اي به ادبيات شده است / از " توليد " تا " پخش " فيلم كودك مسئله ماست

"مهندس جعفري جلوه"، معاون امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر" ضمن بيان اين مطلب ، در مورد ويژگي هاي اين دوره نسبت به دوره پيشين جشنواره فيلم هاي كودكان و نوجوانان اصفهان گفت: مهمترين مطلبي كه در جشنواره امسال بارز و قابل توجه است، پديد آمدن اميد جدي تري به رشد و احياي سينماي كودك مي باشد و جشنواره از يك حركت حداقلي كه برگزاري مي باشد، در حال گذر است.

وي افزود: در حال حاضر اين حس وجود دارد كه جشنواره در آينده پل ارتباطي خواهد شد، بين دو دوره كاري درخشان توليداتي كه به جشنواره منتهي خواهد شد و جشنواره اي كه به توليدات بعدي منتهي خواهد شد و اين جزو سازوكارهاي منطقي و اصولي يك جشنواره است.

اين مدير فرهنگي تصريح كرد: در جشنواره امسال رويكردي تازه اي به ادبيات شده است. نسبت مهم و بسيار جدي ادبيات داستاني - چه كوتاه و چه بلند - در عرصه مدرن و كهن ايراني داريم و در اين بخش از گنجينه هاي بي شماري برخوردار مي باشيم. چون فرهنگ شرقي و اسلامي داراي هويت، ريشه، اصالت دارد، كه در ادبيات امروز دنيا به آن لفظ ادبيات كلاسيك اطلاق مي شود.

وي تاكيد كرد: بخش عمده اي از اين گنجينه هاي ادبي مرتبط به كودكان است، ما مرزبان نامه و حكايت آن، كليله و دمنه، كليات سعدي، شاهنامه فردوسي، هزار و يك شب به عنوان مادر همه اين ادبيات، داريم، به نوعي رئاليسم جادويي ريشه اش در مشرق زمين است و بانيان رئالسيم جادويي نيز به اين امر معترف هستند.

جعفري جلوه در ادامه گفت و گو با خبرنگار سينمايي مهر، خاطر نشان كرد: رجوع سينما به ادبيات و ارتباطات صحيح و منطقي بين ادبيات داستاني كهن ما، كه اوج معاني معنوي در آن وجود دارد در دستور كار ما در بخش كودك قرار دارد.

اين مدير فرهنگي تاكيد كرد : در جشنواره امسال، گشوده شدن يك فضاي داوري علمي، در كنار داوري هاي فني، وجود دارد. در اين گروه علمي، روانشناسان تعليم و تربيت ، چهره هاي موفق دانشگاهي حضور دارند و فيلم ها را از منظر علمي مورد نقد و بررسي قرار مي دهند و در آينده از اين بخش ها بهره هاي زيادي خواهيم برد.

مهندس جعفري جلوه در ورد دلسردي سينماگران كودك از شرايط توليد و اكران فيلم هاي كودك و اقدام جديد در اين خصوص گفت يكي از اقداماتي كه در دستور كارم قرار دارد، مساله " توليد " تا " پخش "، سينماي كودك است ، طبيعتا بايد براي سينماگر كودك سرمايه گذاري و ايجاد انگيزه بيشتري بايد انجام داد و من هم به عنوان مدير فرهنگي بايد سياست هاي حمايتي و استفاده از يارانه هاي فرهنگي موجود را در جهت تقويت و احياي سينماي كودك بكار ببرم تا تهيه كنندگان كودك نيز رغبت بيشتري به سرمايه گذاري در زمينه سينماي كودك انجام دهند.

وي تاكيد كرد : ورود نيروهاي جوان در اين عرصه به همراهي پيشكسوتان از ديگر دغدغه هاي من است و به دوستانم در عرصه توليد و ساخت فيلم هاي كودك عرض مي كنم كه براي دلسرد شدن و احيانا گرفتن تصميماتي كه به معاني يك جور فاصله گرفتن از سينماي كودك منتهي شود، عجله نكنند .

وي افزود : فيلمسازان سينماي كودك در نظر داشته باشند ما در آينده اي نزديك تدابيري را جهت اصلاح امور سينماي كودك انجام خواهيم داد و اين مستلزم تعاملات بيشتر با وزارت آموزش و پرورش و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و همچنين صدا و سيما است.