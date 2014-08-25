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۳ شهریور ۱۳۹۳، ۱۷:۳۶

همزمان با هفته دولت:

پنج پروژه بهداشتی و درمانی در لاهیجان به بهره‌برداری رسید

پنج پروژه بهداشتی و درمانی در لاهیجان به بهره‌برداری رسید

لاهیجان - خبرگزاری مهر: همزمان با هفته دولت پنج پروژه بهداشتی درمانی با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در لاهیجان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، انوش برزیگر عصر دوشنبه در حاشیه بهره‌برداری پروژه‌های بهداشتی و درمانی افزود: این پروژه‌ها شامل افتتاح بخش دیالیز بیمارستان سید الشهدا (ع) لاهیجان با سرمایه 800 میلیون تومان، احداث بخش آندوسکوپی و کلووسکوپی بیمارستان 22 آبان لاهیجان با سرمایه 300 میلیون تومان، c/arm اتاق عمل بیمارستان 22 آبان ماه لاهیجان نیز با سرمایه 300 میلیون تومان، احداث خانه بهداشت لیالمان با سرمایه 85 میلیون تومان و مرکز سرور HIS بیمارستان 22 آبان لاهیجان با سرمایه 140 میلیون تومان است.

انوش برزیگر اظهارداشت: انسان سالم، محور توسعه بوده از این رو موضوع سلامت در بحث توسعه از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه دولت جدید گام های خوبی در بخش سلامت مردم برداشته چرا که دولت بر اهمیت سلامت در بین مردم واقف بوده و هم و غم دولت تامین سلامت جامعه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ادامه نامگذاری هفته دولت را ارج نهادن به خدمات دولت و تلاش و كوشش مضاعف برای ارائه خدمات شايسته به مردم خواند و گفت: هفته دولت تجلی وحدت دولت و ملت است.

وی افزود: تاريخ ايران اسلامي همواره شاهد ايثارگري ها و از خودگذشتگي هاي دلير مرداني بوده كه غيراز خدا هيچ نمي ديده و تمام هدفشان خدمت به خلق و اعتلاي انقلاب اسلامي بوده است.

برزیگر اظهارداشت: هفته دولت يادآور فداكاري هاي فرزندان پاك نهاد وگرانقدر انقلاب و احيا كننده روزهاي پرشور خدمتگذاري شهيدان بزرگ رجايي و باهنر است.

وی بیان داشت: بدون شک نامگذاري سالگرد شهادت این دو عزيز به نام هفته دولت ارج نهادن به خدمات دولت مكتبي ايشان و تلاش و كوشش مضاعف برای ارائه خدمات شايسته به مردم فهيم ايران اسلامي و حركت به سمت اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي والامقام دولت به ويژه شهيدان رجايي و باهنر هفته دولت و روز كارمند رابه همه دولت مردان و كارمندان خدوم و متعهد و بويژه كارمندان و كارگزاران دولت در استان تبريك و موفقيت همگان رادر راستاي تحقق آرمانهاي بلند نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و ادامه راه شهدا تا رسيدن به جايگاه رفيع از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.

 

کد مطلب 2357399

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