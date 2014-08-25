به گزارش خبرنگار مهر، انوش برزیگر عصر دوشنبه در حاشیه بهره‌برداری پروژه‌های بهداشتی و درمانی افزود: این پروژه‌ها شامل افتتاح بخش دیالیز بیمارستان سید الشهدا (ع) لاهیجان با سرمایه 800 میلیون تومان، احداث بخش آندوسکوپی و کلووسکوپی بیمارستان 22 آبان لاهیجان با سرمایه 300 میلیون تومان، c/arm اتاق عمل بیمارستان 22 آبان ماه لاهیجان نیز با سرمایه 300 میلیون تومان، احداث خانه بهداشت لیالمان با سرمایه 85 میلیون تومان و مرکز سرور HIS بیمارستان 22 آبان لاهیجان با سرمایه 140 میلیون تومان است.

انوش برزیگر اظهارداشت: انسان سالم، محور توسعه بوده از این رو موضوع سلامت در بحث توسعه از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه دولت جدید گام های خوبی در بخش سلامت مردم برداشته چرا که دولت بر اهمیت سلامت در بین مردم واقف بوده و هم و غم دولت تامین سلامت جامعه است.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ادامه نامگذاری هفته دولت را ارج نهادن به خدمات دولت و تلاش و كوشش مضاعف برای ارائه خدمات شايسته به مردم خواند و گفت: هفته دولت تجلی وحدت دولت و ملت است.

وی افزود: تاريخ ايران اسلامي همواره شاهد ايثارگري ها و از خودگذشتگي هاي دلير مرداني بوده كه غيراز خدا هيچ نمي ديده و تمام هدفشان خدمت به خلق و اعتلاي انقلاب اسلامي بوده است.

برزیگر اظهارداشت: هفته دولت يادآور فداكاري هاي فرزندان پاك نهاد وگرانقدر انقلاب و احيا كننده روزهاي پرشور خدمتگذاري شهيدان بزرگ رجايي و باهنر است.