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۳ شهریور ۱۳۹۳، ۱۷:۲۱

آغازاجرایی شدن حمل زباله های شهر جدید پرند به مرکز دفع زباله درشهرستان رباط کریم

آغازاجرایی شدن حمل زباله های شهر جدید پرند به مرکز دفع زباله درشهرستان رباط کریم

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم از انتقال زباله های بزرگترین شهرک مسکونی استان تهران به مرکز دفع زباله شهرستان رباط کریم براساس مصوبه کارگروه پسماند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب زارع با اعلام این خبر گفت: توجه جدی به سلامت مردم در مناطق مسکونی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و مدیریت پسماند در شهرهای جدید این مهم را دوچندان می کند. متاسفانه در شهر جدید پرند که بزرگترین سایت مسکونی استان تهران است، به مهمترین مسئله محیط زیست و سلامت مردم در حوزه خدمات اجتماعی بطور جدی پرداخته نمی شد.

وی افزود: بر این اساس در دومین کارگروه پسماند شهرستان در سال 93  که با حضور تمامی اعضای کارگروه برگزار شد موضوع حمل و انتقال پسماندهای شهر جدید پرند به مرکز زباله شهرستان رباط کریم مورد تاکید قرار گرفت.

زارع با اشاره به اینکه با پیگیری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم اولین گام در رفع یکی از مهمترین معضل محیط زیستی در پرند برداشته شد اظهار داشت: از روز گذشته حمل پسماندهای پرند به محل دفع زباله شهرستان آغاز شده و این شهرک ملزم به رعایت مدیریت پسماند گردید.

کد مطلب 2357401

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