38 نفر ورزشکار و مربی زنجانی به بازیهای آسیایی و پاراآسیایی اینچوان اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید ارسلان حسینی بعد از ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی افزود: از این تعداد 13 نفر ورزشکار و مربی به رقابت های آسیایی و 25 نفر ورزشکار به رقابتهای پاراآسیایی اعزام می شوند.



وی با بیان اینکه رقابت‌های آسیایی و پاراآسیایی همواره از حساسیت ویژه‌ای برای کشورهای آسیایی که حرف‌های زیادی برای گفتن دارند برخوردار ادامه داد: امیدواریم 9 ورزشکاری که قرار است به همراه 4 مربی از استان زنجان به همراه کاروان ورزشی ایران، عازم این رقابت‌ها شوند بتوانند نتایج قابل قبولی را کسب کنند.



تیم واترپلو زنجان که توانست جواز حضور در رقابت‌های باشگاه‌های آسیا را کسب کند، به دلیل پیدا شدن حامی مالی، با فراغ بال در این مسابقات حضور خواهد یافت همچنین سهمیه‌ای که در رقابت‌های لیگ دسته دو فوتبال برای استان در نظر گرفته شده بود، با پیدا شدن اسپانسر به قطعیت تبدیل شد و این بدان معنی است که فوتبال زنجان در لیگ دسته دو نماینده‌ای قدرتمند خواهد داشت.



حسینی با بیان اینکه به رغم وجود استعدادهای خوب در حوزه ورزش های گروهی در استان حمایت های مالی خوبی از این استعدادها و تیم های ورزشی صورت نمی گیرد افزود: راه اندازی مجمع خیرین ورزش استان می تواند کنم قابل توجهی برای توسعه ورزش در استان داشته باشد و حمایت از ورزش از استان زنجان آن‌طور که انتظار می‌رفت صورت نگرفته است،



مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با تاکید بر لزوم ورود هرچه بیشتر خیرین و بخش خصوصی به حوزه سرمایه گذاری ورزشی افزود: با ورود بخش خصوصی به حوزه سرمایه گذاری ورزشی بسیاری از چالش های این حوزه در زمینه مالی رفع خواهد خواهد شد.



حسینی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر 32 پروژه نیمه تمام ورزشی در استان زنجان وجود دارد افزود: ناچار براساس وضعیت پروژه و اعتبارات نسبت به اجرای پروژ ه ها اقدام کنیم.

وی پیست دوچرخ سواری زنجان به رغم گذشت مدت زمان طولانی از زمان اجرای آن دارای تنها 20 درصد پیشرفت فیزیکی است افزود: اگر روند به شکل فعلی پیش برود و اعتبارات در حد نیاز برای اجرای آن اختصاص نیابد روند اجرای پیست دوچرخه سورای در زنجان 15 سال طول می کشد.

حسینی از واگذاری برخی از پزروژ ه های ورزشی نیمه تمام به بخش خصوصی خبرداد و گفت: در حال حاضر 12 پروژه ورزشی در استان زنجان با حفظ کاربری به بخش خصوصی واگذار می شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان از واگذاری استخر قهرمانی و پیست دوچرخه سورای با حفظ کاربری به بخش خصوصی خبر داد.

حسینی در ادامه از ایجاد کارگروه های 9 گانه در حوزه ورزش و جوانان خبرداد و گفت: کارگروه ورزش و رسانه یکی از این کارگروه های 9 گانه است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان در ادامه از فعالیت 22 سمن دارای مجوز خبرداد و گفت: بیش از یک‌چهارم جمعیت استان را جوانان 15 تا 29 سال تشکیل می‌دهند یعنی در حال حاضر 330 هزار نفر در استان زنجان ما بین سن 15 تا 29 سال قرار دارند،



حسینی با بیان اینکه باید اعتبارات حوزه جوانان در استات رشد پیدا کند افزود: باید توجه جدی به مقوله جوانان و مطالبات آنها در استان صورت بگیرید.



وی ادامه داد: توجه به اعتبارات حوزه جوانان و هزینه کرد در این حوزه موجب می شود در مقابل یک درصد افزایش اعتبارات حو.زه جوانان چندین برابر د هزینه های نیروی انتظامی و بسیاری از دستگاهها کاهش یابد.