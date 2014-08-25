108 هزار مازنی به حج و عتبات عالیات مشرف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب الله ساداتی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در ساری افزود: این درحالیست که هنوز 90 نفر از اعزامیهای سالهای گذشته در لیست انتظارند و ظرفیت اعزام زائرین از کشور ما به کشور عربستان نیز امسال 20 درصد کاهش داشته که علت آن را ساخت وساز در کشور میزبان است.

این مسئول شرایط استطاعت برای زائرین را داشتن هزینه سفر شرایط جسمی مناسب و باز بودن راه سفر برشمرد.

مدیر حج و زیارت مازندران از آغاز پرواز زائران به سرزمین وحی از تاریخ 19 شهریور ماه خبر داد و افزود: تمامی پروازها از شرکت هواپیمایی ماهان رزرو شده اند و 97 نفر عضو کاروانهای زیارتی و 10 پزشک زن و مرد این 20 کاروان را همراهی می کنند.

این مسئول تعداد پزشکان اعزامی کل کشور را 60 نفر عنوان کرد و گفت امسال هفت درمانگاه مخصوص بانوان دائر خواهد شد.

وی از اختصاص سوبسیت یک میلیون و100 هزار تومانی تحت عنوان بهره موثر به زائران خبر داد و گفت: این کار با همکاری بانک ملی و سازمان حج صورت گرفته است و مبلغ 140 هزار تومان هزینه ساک سفری به زائران داده شده است و برای رفاه حال زائران هزینه سفر طی دو قسط اخذ شده است.

وی همچنین از افزایش ایستگاهای پروازی در کشور خبر داد و گفت: این ایستگاهها از 17 ایستگاه به 19 ایستگاه افزایش یافته است.

ساداتی با بیان اینکه تمامی رزرو هتل ها از یک سال قبل صورت میگیرد گفت 35 درصد هتل‌های بی کیفیت را از لیست‌مان حذف کرده ایم.

این مسئول افزود: وجود انواع ویروس ها و آلودگیها محرز است ولی این دلیل نباید زائران عزیز در بهداشت و نظافت شخصی خود کوتاهی کنند.

وی با بیان اینکه در اعزام عمره مفرده افزایش 2.2 درصدی داشته ایم و با این رقم رتبه چهارم کشور را داریم افزود: امسال 94 درصد زائران عمره مفرده با پرواز مستقیم مدینه به حج مشرف شده اند.

ساداتی یادآور شد: همچنین برای سهولت کار متقاضیان عمره مفرده امسال ثبت نام از آذر ماه و به شکل اینترنتی صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه خرید از بازارهای عربستان وقت زائران را تلف می‌کند گفت: با خرید سوغاتی از ایران هم به اقتصاد کشور کمک و هم از خستگی‌ها و مشکلات ناشی از خرید کاسته می شود.

این مسئول با بیان اینکه قیمت قربانی 490 ریال سعودی است زائران را به هزینه کردن ولیمه هایشان در راههای خیر مانند ساخت وسازهای خیریه و یا کمک به نیازمندان دعوت کرد.

وی با بیان اینکه هیچ زائر مازندرانی در زندانهای عربستان وجود ندارد گفت بزرگترین مشکلی که برای برخی زائران ممکن است پیش بیاید حمل مواد مخدر است که این مسئله باعث شد چهار نفر از زائران از حج تمتع سال گذشته جا بمانند.