سرانه فضای مطالعه در رشت به ازای هر 100 نفر فقط یک متر مربع / لزوم توسعه فرهنگ کتابخوانی در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، مهران یزدانی عصر دوشنبه در جلسه کتابخانه های عمومی شهرستان رشت افزود: از دیرباز کتاب، کتابخوانی و کتابخانه در زندگی بشری نقش مهم و اساسی داشته و در افزایش آگاهی مردم نقش مهمی را ایفاکرده است.

وی همچنین اظهارداشت: ایجاد کتابخانه مشارکتی در روستاها از جمله برنامه هایی است که در توسعه فیزیکی کتابخانه ها مورد توجه قرار می گیرد.

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان رشت داشتن فضایی به وسعت 100متر، پشتیبانی شوراها و دهیاری ها و خیران برای تامین نیروی انسانی، جمعیت بالای هزار نفر و اعلام آمادگی روستا برای ایجاد کتابخانه را از شرایط کتابخانه مشارکتی دانست و گفت: اگر روستایی این فضا را نداشت بصورت غیررسمی و در حد بضاعت، کتاب های درخواستی برایشان فراهم می شود.

وی با بیان این موضوع که نهاد کتابخانه یک نهاد عمومی غیردولتی است که در سال 82 تصویب شده است، افزود: سند چشم اندازی طبق کشورهای توسعه یافته پیش بینی شده است که در این سند چهار معیار "سرانه فضای کتابخوانی، میزان منابع کتاب، سرانه عضویت و میزان امانت کتاب" مورد تاکید قرار گرفته است.

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان رشت با اشاره به اینکه در برنامه چهارم توسعه در بحث توسعه فضای فیزیکی کتابخانه ها باید طبق استاندارها به ازای هر 100 نفر هشت متر مربع برسد، اظهارداشت: سرانه فضای مطالعه در رشت به ازای هر 100 نفر یک متر مربع است در حالیکه این آمار در سراسر کشور به ازای هر 100 نفر دو متر مربع است.

وی همچنین با بیان اینکه ایستگاه های مطالعه از جمله طرح های مورد دغدغه مقام معظم رهبری است، تصریح کرد: با شناسایی مکان های پرتردد شهر مثل ناوگان حمل و نقل شهری و بانک ها، ایجاد ایستگاه مطالعه از جمله برنامه هایی برای ترغیب و تشویق افراد جامعه به مطالعه مفید و افزایش عضویت در کتابخانه های رشت است.

یزدانی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص نحوه درآمدزایی کتابخانه ها گفت: به غیر از حقوق پرسنل که از نهاد عمومی کتابخانه های کشور تامین می شود بقیه درآمد از نیم درصد درآمد شهرداری ها و حق عضویت افراد است.

وی همچنین بیان داشت: شخص شهردار و اعضای شورای شهر رشت و همچنین فرمانداری و سرپرست اداره عمومی کتابخانه های گیلان در این زمینه همکاری های لازم را دارند.

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان رشت با اشاره به غنای منابع کتابخانه ایی گفت: به چند روش از جمله سامانه تحت وب کتابخانه، طرح کتاب من، نمایه نشریات و بخش های مرجع می توان از این امکانات بهره مند شد.

وی با بیان اینکه عامه مردم کتابخانه را جایی می دانند که تحصیل کرده ها حضور دارند، اظهار داشت: خواهان حضور همه اقشار جامعه و همچنین زنان خانه دار هستیم تا به کتابخانه ها بیاییند و از امکانات و فضای آن برای اعتلای جامعه و خانواده استفاده کنند.

یزدانی با اشاره به فضای کم کتابخانه ایی در رشت گفت: سرانه مطالعه کتاب بطور ماهانه از مجموع کتابخانه های شهرستان رشت نزدیک به 18 هزار نفر است که مقدار فضای موجود پاسخگویی خیل عظیمی از علاقمندان به کتاب نیست.

وی همچنین گفت: افراد با عضویت در یک کتابخانه از مزایا و امکانات دیگر کتابخانه ها نیز می توانند بهره مند شوند.

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان رشت در ادامه با بیان اینکه باید لذت کتاب خواندن را به مردم نشان داد، اظهارداشت: از جمله طرح های پیشنهادی، توسعه بخش کودک و ارائه سبد کتاب به امانت در مراجعه خانواده هابه همراه کودکانشان و همچنین انجام تبلیغات و تهیه بروشورها و بنرهای تبلیغاتی با موضوعات ترویج فرهنگ مطالعه در سطح شهر با همکاری شهرداری است.

وی گفت: با وجود مشکلات و کمبودها و همچنین آگاهی از شرایط مالی دولت، سعی بر این است که با مشارکت مردم و مسئولان یک گام به جلو حرکت کنیم.

یزدانی افزود: کتابخانه های عمومی شهرستان رشت با زیربنایی چهار هزار مترمربع دارای چهار کتابخانه اصلی و نهادی (خاتم الانبیاء، سردارجنگل، امام حسن مجتبی و امام رضا (ع) رشت) و پنج کتابخانه نهادی در بخش های شهرستان رشت ( لشت نشا، خشکبیجار، کوچصفهان، خمام سنگر) و یک کتابخانه گویا بریل است.

وی تصریح کرد: همچنین این کتابخانه ها در مجموع دارای 142 هزار و 129 عنوان کتاب و در حدود 168 هزار و 327 نسخه کتاب نیز هستند، تعداد اعضای این کتابخانه ها 9 هزار و 494 عضو زن و پنج هزار و 691 عضو مرد است.

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی رشت یادآورشد: ساعت کاری کتابخانه های این شهرستان از هفت و نیم صبح تا ساعت هفت بعد از ظهر است، کتابخانه امام حسن مجتبی (ع) واقع در سبزه میدان به صورت سه شیفته آماده خدمات رسانی به علاقمندان است.