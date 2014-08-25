افتتاح 24 پروژه برق/ 224 کیلومتر خطوط فشار برق ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر جعفری مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران عصر دوشنبه در حاشیه افتتاح طرح های برقرسانی در ساری گفت : امروز شاهد افتتاح پروژه تامین برق 1800 واحدی مسکن مهر نکا ، اصلاح و بهینه سازی ، توسعه و احداث و برقرسانی به 17 پروژه آمل ، 3 پروژه نکا و 4 پروژه امور توزیع برق سیمرغ هستیم .

وی افزود : کلنگ زنی و احداث ساختمان اداری امور توزیع برق نکا که دارای قدمت طولانی می باشد و درصد فرسودگی بالایی دارد نیز امروز با حضور مسئولان محلی به زمین زده خواهد شد .

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران در حاشیه بهره برداری از پروژه های هفته دولت سال جاری از ساختمان در دست احداث امور توزیع برق میاندرود نیز بازدید و بر روند پیشرفت این پروژه تاکید کرد .

جعفری خاطرنشان کرد : ساختمان اداری امور توزیع برق میاندرود و نکا هر کدام با مساحت 900 متر مربع در سه طبقه ساخته خواهد شد و پیش بینی می شود برای اتمام و بهره برداری از انها هر کدام حدود 10 میلیارد ریال هزینه شود .

وی به فعالیت های یکساله دولت تدبیر و امید اشاره و یادآور شد : طی یکسال گذشته 242 کیلومتر خطوط فشار متوسط و ضعیف در حوزه توزیع برق مازندران احداث شده و هزار و 158 دستگاه پست توزیع با ظرفیت 99 هزار و 465 کیلوولت آمپر نصب شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران از افزایش 52 هزار و 605 مشترک برق به تعداد مشترکان این شرکت طی یک سال گذشته خبر داد و اظهار داشت : تعداد مشترکان این شرکت به یک میلیون و 150 هزار و 620 مشترک رسیده که از این تعداد 690 هزار و 614 مشترک عادی شهری و 447 هزار و 991 مشترک عادی روستایی و 12 هزار و 15 مشترک مصارف سنگین می باشند .

جعفری ادامه داد : همچنین طی یکسال گذشته 17 روستا برقدار شده و تعداد روستاهای برقدار حوزه این شرکت به دو هزار و 63 روستا رسیده است .

وی طول خطوط فشار متوسط این شرکت را 10 هزار و 164 کیلومتر و طول خطوط فشار ضعیف را 14 هزار و 21 کیلومتر بیان کرد .

به گفته مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران تعداد پست های توزیع این شرکت به 25 هزار و 54 دستگاه با ظرفیت سه میلیون و 254 هزار و هفت کیلوولت آمپر رسیده است.