37 پروژه عمرانی در بخش کلاچای رودسر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار کلاچای عصر دوشنبه در آئین افتتاح پروژه های هفته دولت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: هفته دولت نماد وحدت مردم و دولت، یادگار ارزشمند تلاش فرزندان گرانقدر انقلاب و یادآور روزهای پرشور خدمتگزاری نیروهای مخلص و متعهد، شهیدان رجایی و باهنر است که شایسته سپاس و قدردانی است.

حسین بائوج لاهوتی افزود: بدون شک تمام مسئولان و مديران بايد با تاسي از ويژگي هاي والاي اخلاقي و رفتاري شهيدان رجايي و باهنر آنان را الگوي هميشگي خود قرار دهند.

وی همچنین اظهارداشت: هفته دولت بهترین فرصت برای بیان خدمات انجام گرفته دولت است.

شهردار کلاچای همچنین از افتتاح 13 پروژه عمرانی شامل محوطه سازی و آسفالت خیابان ورودی مجتمع نگین شمال، زیر سازی وآسفالت خیابان ساحل، خیابان استقلال، آزادگان، خیابان شهید تاجبر و باهنر، روکش آسفالت خیابان امام خمینی ( رحمت الله )، آغاز تملک و بازگشایی خیابان 24 متری امام رضا ( ع) خبر داد.

وی تصریح کرد: از دیگر طرح ها می توان به آغاز تملک و باز گشایی ادامه خیابان 24 متری معلم، تملک و باز گشایی خیابان 18 متری میثم واتصال آن به خیابان وحدت، بازسازی پل عابر پیاده خیابان امام خمینی (ره) ، اصلاح میدان نواب، احداث بلوار و روشنایی خیابان معلم را نام برد.

لاهوتی بیان داشت: برای اجرای این طرح ها اعتباری افزون بر 17 میلیارد و 500 میلیون ریال از از منابع در آمد شهرداری هزینه شده است.

طی دومین روز هفته دولت 14 پروژه عمرانی شهرداری واجارگاه شهرستان رودسر با اعتباری افزون بر 786 میلیون تومان به بهره برداری رسید.

همچنین در این روز یک واحد مسکونی مددجویی با اعتباری افزون بر 300 میلیون ریال،13 پروژه عمرانی شهرداری کلاچای با اعتباری افزون بر 17 میلیارد و 500 میلیون ریال، پنج پروژه برق با اعتباری افزون بر 221 میلیون تومان، هفت پروژه مسکن مددجویی بهزیستی، چهار مسکن مددجویان کمیته امداد، دو طرح کشاورزی شامل یک واحد دامداری با اعتبار 100 میلیون تومان و یک واحد گل و گیاه با اعتبار 30 میلیون تومان و غیره در بخش کلاچای مورد بهره برداری قرار گرفت.

علاوه بر این افزون بر 670 میلیون تومان پروژه بنیاد مسکن نیز در بخش کلاچای شهرستان رودسر افتتاح شد.