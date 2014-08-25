برکناری هفت مدیر شهرداری شیراز اجرای کامل قانون است

به گزارش خبرنگار مهر، غلام مهدی حقدل عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص برکناری هفت مدیر شهرداری شیراز تاکید کرد: مردم از شورا انتظار اقتدار دارند که یکی از انتظارت نیز نظارت بر انجام حسن اداره امور مالی در شهرداری شیراز است.

وی افزود: تبصره ذیل بند سه ماده 71 قانون شوراها این حق را به ما داده که مدیران شهرداری را بررسی و تایید کنیم که در این خصوص شهردار 66 نفر را به شورا معرفی کرد که در نهایت هفت نفر رای مثبت شورا را کسب نکردند.

رئیس شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه هیچگونه حرکت سیاسی انجام نشده است، گفت: طبق قانون رفتار کرده ایم هر چند که برای اولین بار در کشور بوده اما هیچگونه منافاتی با قانون ندارد.

حقدل تصریح کرد: اشکال در نوع مدیریت این افراد بوده اما هیچگونه تخلف از آنها مشاهده نشده بود.

وی در پاسخ به سئوالی که آیا نظارت بر عملکرد مدیران با شهردار نیست، گفت: شورا به طور کامل بر عملکرد شهرداری شیراز نظارت دارد و در این مسیر کم کاری نخواهد کرد.

رئیس شورای شهر شیراز افزود: قانون به شورا این حق را داده که در خصوص قائم مقامان، ذی حسابان و شهردار نظارت داشته باشد.