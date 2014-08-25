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۳ شهریور ۱۳۹۳، ۱۹:۰۸

عبداللهی خبر داد:

افتتاح21 پروژه آبفای روستایی مازندران در هفته دولت

افتتاح21 پروژه آبفای روستایی مازندران در هفته دولت

قائمشهر- خبرگزاری مهر: مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی مازندران از افتتاح 21 پروژه در هقته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عبدالهی عصر دوشنبه درمراسم افتتاح آبرسانی روستای تلوک و شیخ رجه شهرستان قائمشهراظهار داشت:  9 میلیارد تومان هزینه برای این پروژه ها برآورد شده است که حدود 6 میلیارد و 700 میلیون تومان آن هزینه و مابقی در دیون پیمانکار است.
 
وی افزود: طرح های آبفای استان که در هفته دولت امسال افتتاح خواهد شد ، 45 روستا و ده هزار خانوار، را از مزایای استفاده از آب سالم بهداشتی بهره مند خواهد کرد.
 
وی ادامه داد : این طرحهای آبرسانی شامل 9 حلقه چاه ، 9 دخمه چشمه ، 145کیلومتر انتقال و شبکه توزیع ، 15مخزن ذخیره  زمینی و هوایی است که 3000 مترمکعب آب را می تواند ذخیره کند.
 
عبدالهی افزود : 18 ایستگاه پمپاژ، یک ژنراتور، 3 دستگاه پکیج تصفیه نیز بخشی از 21 پروژه فوق می باشد.
 
مدیرعامل آبفای مازندران در خصوص آبرسانی روستای شیخ رجه و تلوک گفت : این دو روستا دارای 305 خانوار و بیش از990نفرجمعیت می باشد که بابت طرح آبرسانی آنها که شامل17 کیلومتر شبکه انتقال و مخزن به عمق110 متر است مبلغ 570 میلیون تومان هزینه شده است.
کد مطلب 2357445

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