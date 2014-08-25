9 پروژه عمرانی در دشتی افتتاح و اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو بعد از دوشنبه در آئین افتتاح و اجرا این پروژه ها با تبریک هفته دولت اظهار داشت:تلاش می شود پروژه های عمرانی نیمه تمام در سطح شهرستان هر چه زودتر تکمیل شود تا شیرینی آنها کام مردم را شیرین کند.

وی افزود:این پروژه ها شامل آغاز عملیات اجرایی خیابان علمی کاربردی خورموج،افتتاح ایستگاه گاز تغذیه ناحیه صنعتی خورموج،دو ساختمان دهیاری چارک و محمد آباد و5واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد است.

مهرجو همچنین در آئین افتتاح 5واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز گفت:این واحدهای در شهر خورموج و روستاهای عربی ودرازی احداث شده که بالغ بر 750 میلیون ریال هزینه شده است.

وی ادامه داد:این واحدها با کمک خیرین نیکو کار وکمیته امداد احداث شده که زیر بنای این 5واحد 151 متر مربع است.

فرماندار دشتی در ادامه با حضور در ناحیه صنعتی خورموج ایستگاه تغذیه مراکز صنعتی با اعتبار 32 میلیارد ریال افتتاح کرد.

غلامرضا مهرجو افزود:طول این خط 17 کیلومتر و مدت اجرا آن نیز 7ماه بوده که کارخانه گچ،آرد،ناحیه صنعتی روستایی،مرغداریهای مسیر چاوشی وروستای حاشیه کوه مند از مزایای آن بهره مند می شوند.

وی گفت: دو ساختمان دهیاری چارک ومحمد آباد با اعتبار 144 میلیون تومان نیز به بهره برداری رسید.

همچنین عملیات اجرایی خیابان علمی کاربردی خورموج با اعتبار 7میلیارد ریال از محل درآمدهای داخلی شهرداری به طول 600 متر وعرض 48 متر آغاز شد.