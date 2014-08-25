وقوع آتش سوزي مهيب در شركت سهامي زراعي گلپايگان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر وقوع آتش سوزي مهيب كه پيش از ظهر دوشنبه قسمتي از انبار ذخيره واحد گاوداري شركت سهامي زراعي گلپايگان را دربر گرفته است، خسارات فراواني به انبار و علوفه موجود در آن وارد آورده است.

مدير واحد گاوداري شركت سهامي زراعي گلپايگان در گفتگو با خبرنگار مهر در اين راستا اظهار داشت: وقوع اين آتش سوزي از ساعت 12 امروز دوشنبه ابتدا قسمتي از ذخيره موجود در خارج از انبار را در برگرفت و بر اثر وزش باد آتش به درون سوله انبار كه بيش از 400 تن ذخيره علوفه پرس سبز و بيش از 370 تن پرس سفيد در آن قرار داشت، قبل از رسيدن واحدهاي آتش نشاني طعمه حريق شد.

حسين اعظمي با بيان اينكه هم اكنون واحدهاي آتش نشاني از سه شهر گلپايگان، گوگد و گلشهر در حال مهار آتش هستند، تصريح كرد: به علت شدت آتش سوزي و ذخيره فراواني كه در اين انبار وجود داشت، نيروهاي امداد آتش نشاني تاكنون موفق به مهار آن نشده اند.

وي با اشاره به اينكه با چندين دستگاه لودر موفق به ممانعت از گسترش آتش به ديگر قسمت هاي اين واحد گاوداري شركت سهامي زراعي گلپايگان شده است، افزود: بر اساس برآورد اوليه بر اثر وقوع آتش سوزي مهيب در يكي از انبارهاي شركت سهامي زراعي گلپايگان بيش از 10 ميليارد ريال خسارت وارد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولين شهرستان از جمله فرماندار و فرماندهي انتظامي گلپايگان از محل وقوع آتش سوزي در شركت سهامي زراعي گلپايگان بازديد و در جريان مسايل مرتبط با آن قرار گرفتند.