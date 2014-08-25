طرح تجهیز مساجد به کتابخانه در گیلان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سلیمان پور ابراهیم شامگاه دوشنبه در نشست کانون های فرهنگی و هنری مساجد گیلان افزود: توجه به مطالعه یکی از زیرساخت های اقتدار فرهنگی است.

وی همچنین اظهارداشت: در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی به ویژه در بین جوانان و نوجوانان دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد گیلان طرح تجهیز مساجد استان به کتابخانه را در دو مرحله اجرا می کند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد گیلان با بیان اینکه طرح مزبور برای نخستین بار در کشور اجرا می شود، گفت: این طرح با همکاری استانداری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تبلیغات اسلامی، نهاد کتابخانه ها و اوقاف و امور خیریه اجرا خواهد شد.

وی افزود: در مرحله نخست ( طرح آمارگیری از مساجد استان گیلان) 100 میلیون تومان نیاز بود که استانداری تمامی این هزینه را تامین کرد.

پور ابراهیم مرحله دوم این طرح را تجهیز کتابخانه های مساجد اعلام کرد و اظهارداشت: برای اجرای بهتر این طرح به همکاری تمامی آحاد مردم به ویژه ائمه جماعات، هیئت امنا، پایگاه های بسیج مساجد و غیر نیاز است.

وی همچنین برجسته ترین شاخص کانون های فرهنگی و هنری مساجد را بهره مندی از کتابخانه دانست و گفت: از مجموع 600 کانون فرهنگی و هنری مساجد استان هم اکنون 220 کانون دارای کتابخانه است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد گیلان با بیان اینکه اغلب مساجد استان فضای برای ایجاد کتابخانه ندارد، افزود: مساجدی که از کمبود فضا رنج می برند کتابخانه های باز در آن تاسیس خواهد شد.

وی یادآورشد: در این طرح تمامی سه هزار مساجد گیلان از کتابخانه بهره مند می شوند.