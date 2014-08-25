مصوبه 9 بندی در خصوص زاینده رود باید اجرایی شود/ مشکلات تونل گلاب با محیط زیست در حال پیگیری است

به گزارش خبرنگار مهر اسحتق جهانگیری پس از سخنان نماینده ولی فقیه در استان اصفهان و رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان بیان داشت: این 9 بند مصوبه در خصوص زاینده رود باید اجرایی شود و با اجرای آن بخش زیادی از مشکلات حل می شود.

وی با اشاره به اینکه در هفته دولت به اصفهان سفر کرده است بیان داشت: توفیق بوده است که در این ایام به اصفهان سفر کنم و استان اصفهان استان مهمی است که دولت باید برای آن وقت بگذارد تا مسائل و مشکلات آن برطرف شود.

جهانگیری ادامه داد: در شروع به کار دولت با مساول و مشکلات زیادی روبرو هستیم و علاقخ مند هستم با تدبیر و اعتدال مشکات را حل کند.

معاون اول رئیس جمهور بیان داشت: یکی از بزرگترین سرمایه های اجتماعی نظام است و در مرحله نخست اعتماد مردم کارآمدی نظام است.

جهانگیری بیان داشت: لذا باید از سرمایه اجتماعی به صورت جدی پاسداری کرد و هر چه سرمایه اجتماعی پایین آید اسیب اجتماعی هم بالا خواهد رفت.

معاون اول رئیس جمهور همچنین به اقدامات انجام شده در عرصه سیاست خارجی نیز اشاره نمود و اظهار داشت: در بخش سیاست خارجی مشکلات به گونه ای بود اما اکنون فکر می کنم فضا برای کشور فضای خوبی شده است و تحریم های ظالمانه ضد انسانی را از پیش رو برداشته و از حقوق قانونی ملت ایران دفاع می کنیم که تا کنون نیز پیشرفت خوبی داشته ایم.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: در مسائل اقتصادی نیز باید به سمت و سویی حرکت کنیم که رکود برداشته شود و به سمت رونق حرکت کنیم .

وی در ادامه سخنان خود بیان داشت: در خصوص اصفهان نیز از هر منظر که فکر کنیم جای مهمی است و اصفهان نگین ایران و مرکز تمدن ایران است و نمی توان از کنار مسائل مربوط به اصفهان به سادگی گذر کرد.

جهانگیری گفت: هر کس به ایران علاقهمند است زاینده رود خشک را که می بیند متاثر می شود و باید برای زاینده رود فکر شود.

وی با اشاره به اینکه وزارت نیرو برای زاینده رود برنامه دارد ادامه داد: اما باید پذیرفت که ایران در یک منطقه خشک به سر می برد و ما در شورای عالی آب تشکیل جلسه داده ایم و علاوه بر اصفهان در استان های دیگر نیز مشکلات آب وجود دارد و این موضوع مشکل کشور است و باید از آن بیرون آییم.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: تنها جایی که از مقام معظم رهبری اجازه گرفتیم که از صندوق توسعه ملی هزینه کنیم برای آب است که ده میلیارد دالار برداشت شده و برخی از طرح ها به طور جدی در حال اجرایی شدن است و مصمم هستیم آب را در درون کشور نگه داریم تا مشکل کشور حل شود.

جهانگیری در خصوص تونل گلاب بیان داشت: آن نیز مشکلش در خصوص مجوز محیط زیست است که آنها نیز مشکل را حل می کنند البته آن هم شرایطی دارد و اکنون در شورای عالی آب بحث آن برای زاینده رود جدی است.

وی همچمنین بیان داشت: اگر فکر می کنید برای زاینده رود هم باید ستاد احیاء زاینده رود داشته باشیم همانند دریاچه ارومیه مشکلی ندارد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین در خصوص مصوبه نه بندی بیان داشت: این 9 بند باید اجرایی شود و بر اجرای آن جدی هستیم و این مصوبه مورد توافق است که با اجرای آن بخش زیادی از مشکلات حل می شود.

جهانگیری بیان داشت: رئیس جمهور با تمام وجود روی زاینده رود حساسیت دارد و در خصوص زاینده رود اگر کمک خواستید حتما انجام خواهیم داد.