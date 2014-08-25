حرم رضوي ميزبان 15 ميليون زائر/ برگزاري جشنواره بين المللي كتاب سال رضوي

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلال حسيني بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبري در محل معاونت تبليغات آستان قدس رضوي؛ اظهار كرد: حرم مطهر رضوي كانون گفتمان هاي ديني با محوريت فرهنگ رضوي خواهد بود و نشست هاي تخصصصي با موضوع انديشه سياسي امام رضا(ع) با حضور اساتيد برجسته كشوري برگزار مي شود.

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی با بيان اينكه نشر و گسترش معارف رضوي وظيفه آحاد جامعه است؛ گفت: در سالهاي اخير تشكل هاي مردمي و دستگاه هاي دولتي نيز در راستاي نشر معارف رضوي گام هاي خوبي برداشته اند.

وي افزود: آماده پذيرايي از 15 ميليون زائر در دهه كرامت هستيم و 30 هزار خادم در حوزه خدمات فرهنگي در اين دهه پذيراي مهمانان علي ابن موسي الرضا هستند.

حجت الاسلام حسینی در خصوص کاروان های رضوی زیر سایه خورشید و در شعاع خورشید گفت: اين كاروان ها متشکل از خادمان بارگاه رضوی در 31 استان کشور و 309 شهرستان و همچنین 194 روستای کشور حضور خواهند يافت.

وي يادآور شد: کاروان‌های زیر سایه خورشید در 10 کشور جهان نيز حاضر خواهند شد.

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی عنوان كرد: هزاران برنامه به دبيرخانه ستاد جشن هاي امام رضا رسيده است كه مهم ترين آنها در سالروز ولادت و مراسم تعويض پرچم است كه از شبكه هاي سيما پخش مي شود.

حجت الاسلام حسيني گفت: در اين روز حركت دسته جمعي ده ها هزار خدمتگزار آستان قدس را از چهارراه شهدا به سمت حرم مطهر شاهد خواهيم بود.

دبیر شورای عالی فرهنگی آستان قدس ادامه داد: در روز ميلاد ساعت 3 بعد ازظهر اجتماع بزرگ رضويون در ميدان شهدا برگزار مي شود.

وي گفت: يك و نيم ميليون بسته متبرك توسط خدام به زائران اهدا مي شود و از شب اول ذي القعده تا شام ولادت امام رضا (ع) جشن هاي با شكوه رضوان بعد از نماز مغرب و عشا به امامت آيت الله مكارم شيرازي است؛ برگزار مي شود.

جشنواره بين المللي كتاب سال رضوي

حجت الاسلام حسيني عنوان كرد: هفتمين جشنواره بين المللي كتاب سال رضوي نيز در دهه كرامت برگزار مي شود كه تا كنون 320 اثر به دبيرخانه اين جشنواره رسيده كه 45 اثر از كشورهاي اسلامي است.

وي بيان كرد: اختتاميه اين جشنواره بين المللي با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار مي شود.

دبیر شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی از برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی امام رضا(ع) خبرداد و گفت: برگزاری یک دوره مسابقه ویلچررانی جانبازان قطع نخاعی، برگزاری دو عمومی در شهرک رجایی مشهد، برگزاری همایش کوهپیمایی ویژه خادمان حرم مطهر رضوی نیز از دیگر برنامه‌هایی است که در دهه کرامت برگزار می‌شود.

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی گفت: آستان قدس رضوي در قالب حلقه هاي معرفت معارف رضوي از ششم تا 16 شهریور ماه میزبان زائران و مجاوران حرم رضوی است.

حجت الاسلام حسینی بيان كرد: روزانه 30 نشست برای برادران پیش‌بینی شده است و روزانه 12 نشست امام رضاشناسی ویژه خواهران در رواق‌های دارالاجابه و دارالحجه برگزار می‌شود.

وي افزود: سیره رضوی، اخلاق، تربیت دینی، مهدویت، تغذیه در اسلام و جامعه دینی را از موضوعات اصلی این نشست‌ها است.

حجت الاسلام حسيني گفت: نشست‌های معارف رضوی در حرم مطهر حضرت رضا(ع)با حضور اساتيد برجسته حوزه و دانشگاه انجام می‌شود