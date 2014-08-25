به گزارش خبرنگارمهر، نخستین جلسه شورای اداری اصفهان در دولت جدید در حالی برگزار گردید که در این جلسه رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: نمایندگان مجلس برخی از مواقع با حضور پیام خود را می‌دهند و برخی مواقع نیز با عدم حضورشان.

عباس مقتدایی بیان داشت: نمایندگان اصفهان از برخی بی توجهی های دولت گلایه مند هستند و خواستار این هستند که رئیس جمهور و معاون اول وی با برگزاری جلسه های با حضور نمایندگان استان دغدغه های نمایندگان را برطرف کند.

وی سرفصل مطالبات مردم اصفهان را در خصوص مسائل شهرستان های استان بویژه آب مطرخ نمود.

در این جلسه به زمانی که استاندار اصفهان بود نیز اشاره نمود و بیان داشت: زمانی که در اصفهان بودم ورزشگاه نقش جهان عملیاتش شروع شد.

جهانگیری همچنین به به مصلی اصفهان نیز اشاره نمود و اظهار داشت: من در زمانی که در اصفهان بودم با مرحوم آیت الله طاهری کلنگ احداث آن را زدم.

معاون اول رئیس جمهور همچنین خبر از دغدغه رئیس جمهور برای زاینده رود داد و بیان داشت: جهانگیری ادامه داد: روز گذشته که به آقای رئیس جمهور گفتم عازم اصفهان هستم با تمام وجود بر موضوع اصفهان تأکید و دغدغه شهر را موضوع زاینده‌رود بیان کرد و گفت باید نگرانی مردم اصفهان در این زمینه کاملاً برطرف شود.

در این جلسه وزیر نیرو خبر از راه اندازی تونل سوم کهرنگ تا پایان سال جاری داد.

چیت چیان همچنین بیا داشت: احداث سد بهشت آباد هم در برنامه وزارت نیروست و جدیت داریم که 250 میلیون متر مکعب آب برای اصفهان آید.

به گزارش مهر فضای محدود مکان برگزاری شورای اداری اصفهان نیز از دیگر نکاتی بود که مورد توجه قرار گرفت چنانچه بسیاری از اعضای این شورا امکان حضور در جلسه را نداشتند و مجبور شدند از طریق ویدئو کنفرانس جلسه را دنبال کننند.

خبرنگاران نیز از طریق ویدئوکنفرانس و در فضای دیگری شاهد برنامه های شورای اداری اصفهان بودند و این موضوع باعث شد تا آنها آنگونه که باید و شاید در فضای جلسه قرار نگیرند و از مصاحبه و گفتگو با وزیر بازمانند.