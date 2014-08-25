به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر عصر دوشنبه در این آئین با تبریک به مناسبت هفته دولت، اظهار داشت: تلاشهای بسیار زیادی به منظور اجرای طرحهای مختلف در شهرها و روستاهای استان بوشهر صورت گرفته است و در هفته دولت شاهد افتتاح و یا کلنگ زنی برخی از این طرحها هستیم.
مصطفی سالاری با اشاره به اجرای طرح ساماندهی گلزار شهدای روستای دورودگاه خاطرنشان ساخت: تکریم خانواده های شهدا یکی از وظایف بسیار مهمی است که بر عهده ما است و همه مردم و مسئولان باید در این زمینه گام بردارند.
وی ساماندهی گلزار شهدا را اقدامی ارزشمند دانست و اضافه کرد: این مهم در بسیاری از شهرها و روستاهای استان صورت گرفته است و امیدواریم شاهد بهرهبرداری از طرح ساماندهی همه روستاهای استان باشیم.
استاندار بوشهر از افتتاح 289 پروژه بزرگ و مهم در هفته دولت امسال در استان بوشهر خبر داد و تاکید کرد: امیدواریم شاهد رضایتمندی مردم از اجرای این طرحها باشیم.
ساماندهی 41 گلزار شهدا در شهرستان دشتستان
مدیر کل بنیاد شهید استان بوشهر نیز در این آئین با اشاره به هزینه 2.6 میلیارد ریالی برای ساخت و بهرهبرداری ساماندهی گلزار شهدای روستای دورودگاه اظهار داشت: در این طرح 14 مزار در گلزار شهدای روستای درودگاه ساماندهی شده است.
حجتالاسلام ابراهیم تشکری با اشاره به وجود 72 گلزار با 635 مزار شهید در شهرستان دشتستان، خاطرنشان ساخت: تاکنون 41 گلزار شهدا با 550 مزار شهید در شهرستان دشتستان به طور کامل ساماندهی شده است.
وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و جذب جوانان به این مسیر، تصریح کرد: سرکشی از خانواده شهدا و رفع مشکلات و دغدغههای این خانوادهها از برنامههای مهم ما است.
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