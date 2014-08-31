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۹ شهریور ۱۳۹۳، ۹:۲۶

سازمان جهانی کار اعلام کرد:

مرگ 2.5 میلیون نفر بر اثر حوادث شغلی/ ثبت 860 هزار حادثه در هر روز

مرگ 2.5 میلیون نفر بر اثر حوادث شغلی/ ثبت 860 هزار حادثه در هر روز

سازمان جهانی کار از بروز 860 هزار حادثه شغلی در هر روز خبر داد و اعلام کرد: 2.3 میلیون نفر نیز هر ساله به دلیل بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار، می‌میرند.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره کنگره جهانی ایمنی و بهداشت کار اعلام کرد: داشتن جهانی بدون حوادث شغلی منجر به مرگ، امکانپذیر است.

طبق اعلام سازمان جهانی کار، سالیانه 2 میلیون و 300 هزارنفر در سراسر جهان به دلیل بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار می میرند. همچنین در هر روز، 860 هزار حادثه در محیط های کاری رخ می دهد.

حوادث ناشی از کار، در محیط های شغلی جدی هستند و از اینرو هنوز باید کارهای بسیار زیادی انجام شود. برخورداری از یک محیط کار ایمن و سالم، از حقوق اساسی بشر است؛ بنابراین پیشگیری های لازم در این زمینه باید صورت پذیرد.

محاسبات نشان می دهند، بازگشت سرمایه در پیشگیری از حوادث به طور متوسط بیش از 2 برابر اصل سرمایه گذاری است و البته دستیابی به این موارد نیازمند تدوین استراتژی های یکپارچه برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار، سلامت و رفاه فردی است.

در برخی کشورها مانند آلمان تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث کار در سال گذشته میلادی کمتر از 500 نفر بود و به صورت کلی تعداد حوادث ناشی از کار در 20 سال گذشته به میزان 50 درصد کاهش یافته است.

کد مطلب 2357889

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