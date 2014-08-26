افزایش تسهیلات باید همزمان با عرضه مسکن باشد

ایرج رهبر در گفتگو با مهر در خصوص پرداخت تسهیلات 80 میلیونی در بخش مسکن، گفت: این تسهیلات باید با احتیاط و راهکارهای خاصی به بازار مسکن تزریق شود و همزمان برنامه‌هایی برای عرضه و تولید مسکن هم به اجرا برسد.

وی با بیان اینکه تسهیلات تولید با قابلیت انتقال به خریدار کمک زیادی به تولید و عرضه مسکن می‌کند، افزود: این تسهیلات قدرت خرید را افزایش می‌دهد اما در کوتاه مدت جوابگوی نیاز متقاضیان خواهد بود زیرا با توجه به وضعیت بازار مسکن در یک سال گذشته، تقاضا در بازار افزایش پیدا می‌کند.

عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان افزود: باید به دنبال راهکاری باشیم تا همزمان با عرضه تسهیلات، تولید مسکن را هم افزایش دهیم زیرا تسهیلات خرید فقط برای 3 تا 4 ماه می‌تواند تاثیرگذار باشد.

رهبر با بیان اینکه افزایش قدرت خرید منجر به افزایش تقاضا در بازار مسکن می‌شود، گفت: در نهایت این تسهیلات فقط پوشاننده افزایش قیمت مسکن خواهد بود و تاثیری در قدرت خرید نمی گذارد و هدف اصلی دولت را برآورده نمی کند.

وی با اشاره به نوسان قیمت‌ها در بازار مصالح ساختمانی اظهار داشت: در یک ماه اخیر قیمت سیمان مقداری گران شد و فولاد هم مانند همیشه نوساناتی را دارد اما همه بازارها در انتظار سیاست دولت در بخش مسکن هستند.