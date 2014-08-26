گُم شدن در پیچ و خم بورکراسی اداری مانعی در جذب سرمایه گذار است

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار ویژه کرج در مراسم روز کارمند که با حضور استاندار البرز، فرمانداران شهرستان ها، مدیران کل دستگاههای اجرایی و تعداد زیادی از کارمندان ادارات استان ظهر امروز در باشگاه میلاد شهرداری کرج برگزار شد، با اشاره به خلق حماسه 24 خرداد، با بیان این مطلب تاکید کرد: دولت تدبیر و امید در حالی سکان اجرایی کشور را بدست گرفت که در سیاست داخلی و خارجی با چالش هایی زیادی رو به رو بودیم.



محمد تقی ایرانی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر شاهد اثر گذاری ایران اسلامی در سطح بین الملل هستیم چرا که گفتمان دولتمردان ما با دنیا بر آمده از مکتب صلح است، و جهانیان آرامش و متانت را از سوی دولتمردان ما مشاهده می کنند و به وضوح می توان امید را در میان مردم دید.



این مسئول خاطرنشان کرد: زنگی بهتر حق همه مردم ایران زمین است و در حال حاضر باید با عزم ملی و مدیریت جهادی مشکلات و موانع را از میان برداریم.



ایرانی یادآور شد: مشکلات در مسیر توسعه زیاد است و تحریم های ظالمانه در نتیجه بی تدبیری بوجود آمد به همین منظور و برای محو این بی اعتمادی باید اعتماد سازی در سیاست داخلی و خارجی بیش از پیش فراهم شود.



فرماندار ویژه کرج تصریح کرد: پس از حماسه 24 خرداد ماه در سال گذشته مردم به سوی دولت آمدند و همه امیدشان به دولت است و خواستار از میان برداشتن رانت های اقتصادی، هستند.



این مسئول اظافه کرد: در کشورهای جهان سوم به ویژه ایران یک سیاستمدار باید اخلاق پاک داشته باشد و اگر از دریچه صلح به مردم نگاه کرد می تواند ادعا کند از جنس مردم است.



ایرانی اظهار داشت: مردم ایران از دروغ بیزار هستند و دولت تدبیر و امید پایبند به شعارهای صادق است و میبینیم که در حال حاضر قدم های بلندی را در عرصه بیمه سلامت برداشته است.



فرماندار ویژه کرج ادامه داد: شهرستان کرج دارای شرایط استراتژیک است و دارای ظرفیتهای مناسب در حوزه های متفاوت است که می تواند برای کشور توسعه ایجاد کند به همین منظور باید برای جذب سرمایه گذاری گام های استواری برداشته شود.



ایرانی اظهار کرد: ظرفیتهای استان البرز از جمله گردشگری، صنعت و کشاورزی مغفول مانده وامیداریم با تعاملی که بین نماینده ولی فقیه دراین استان، استاندار و نمایندگان است این ظرفیتها به بهترین وجه به منصه ظهور رسد.



وی در پایان با اشاره به اینکه کرج باید در علم اقتصاد و فناوری ویژه شود نه در آمار طلاق، ساخت و ساز غیرمجاز و آسیب های اجتماعی، افزود: دولت تدبیر و امید یک دولت مردمی است برگرفته از آرمانهای شهیدان رجایی و باهنر است بنابراین باید همانند آنان با وفاداری به ولایت فقیه در عرصه های مختلف علمی و اقتصادی بدرخشیم.