طرح تربیت حافظان قرآن کریم در 18 شهرستان مازندران اجرا می شود/ ثبت نام 13 هزار نفر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده ظهر سه شنبه در جلسه طرح تربیت قرآنی با اشاره به اینکه طرح تربیت حافظان قرآن کریم در 18 شهرستان استان اجرا می‌شود، اظهار داشت: تمامی شهرهای مازندران و ادارات تابع سهمیه شهرستانی برای ثبت‌نام متقاضیان دارند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران با اشاره به اجرای طرح تربیت حافظان قرآن کریم در استان، گفت: این طرح در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کشور باید 10 تا 15 میلیون حافظ قرآن داشته باشد، همزمان با سراسر کشور اجرا می‌شود.

علیزاده از ثبت‌نام 13 هزار و 700 نفر در طرح تربیت حافظان قرآن کریم مازندران خبر داد و افزود: مازندران از سوی سازمان اوقاف به عنوان ششمین استان تکمیل کننده سهمیه طرح تربیت حافظان قرآن کریم در بین دیگر استان‌های کشور معرفی شده است.

وی با اشاره به اینکه طرح تربیت حافظان قرآن کریم در رشته‌های حفظ یک جزء، دو جزء، سه جزء، پنج جزء ، 10 جزء ، 15 جزء ، 20 جزء و کل اجرا می‌شود،گفت: حفظ موضوعی قرآن کریم از دیگر رشته‌های این طرح است.

این مسئول به اجرای طرح تربیت حافظان قرآن کریم سال 92 در مازندران اشاره کرد و خاطرنشان کرد: سال گذشته 11 هزار مازندرانی در طرح تربیت حافظان قرآن کریم ثبت‌نام کردند.

علیزاده با بیان اینکه 4 هزار و 500 نفر در آزمون کتبی و شفاهی طرح تربیت حافظان قرآن کریم مازندران شرکت کردند، افزود: به 2 هزار و 300 نفر از شرکت کنندگان که نمره بالای 70 کسب کردند، گواهینامه رسمی اهداء شد.

وی با اشاره به اینکه در رشته حفظ یک جزء قرآن کریم یک‌هزار و 230 نفر گواهینامه رسمی طرح تربیت حافظان قرآن کریم دریافت کردند، اظهار داشت: در رشته حفظ دو جزء 320 نفر، حفظ سه جزء 245 نفر، حفظ پنج جزء 125 نفر، حفظ 10جزء 40 نفر، حفظ 15 جزء 20 نفر و حفظ 20 جزء 20 نفر گواهینامه رسمی دریافت کردند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران تصریح کرد: به 40 نفر از حافظان قرآن کریم که در این طرح شرکت کردند مدرک رسمی طرح تربیت حافظان قرآن کریم اعطا شد.

علیزاده با بیان اینکه در رشته حفظ 150 موضوعی قرآن کریم 250 نفر مدرک رسمی دریافت کردند، گفت: در رشته حفظ 300 موضوعی قرآن کریم سه نفر موفق به کسب گواهی رسمی طرح تربیت حافظان قرآن کریم شدند.

وی تصریح کرد: گواهینامه طرح تربیت حافظان قرآن کریم برای 2 هزار و 300 مازندرانی از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور صادر شده است.