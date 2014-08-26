به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری ظهر سه شنبه در دیدار با مدیر بنیاد تعاون ارتش با اشاره به همکاری این نهاد در انجام پروژه‌های عمرانی در شهر اظهار داشت: در احداث تقاطع غیر همسطح شهدای 15 خرداد بنیاد تعاون ارتش با ما همکاری خوبی دارد که این همکاری به سود مردم قم خواهد بود.

وی با اشاره به تأخیری که این پروژه از زمان‌بندی خود دارد افزود: با توجه به موقعیت این پروژه که تمام تأسیسات شهری از آن عبور می‌کرده این مقدار عقب‌ماندگی قابل توجیه است.

شهردار قم گفت: باید پیش از موعد این طرح به بهره‌برداری برسد تا بتوانیم شعار خواستن، توانستن است را به نتیجه برسانیم.

وی ابراز داشت: عیدی بنیاد تعاون به مردم قم در دهه کرامت این باشد که این پروژه پیش از موعد اتمام آن به نتیجه برسد.

دلبری با اشاره به امضای یک تفاهم‌نامه جدید با این بنیاد برای انجام 7 پروژه عمرانی اظهار کرد: تمام این پروژه‌ها در مناطق محروم و با هدف ارتقای عدالت اجتماعی طراحی شده است.

عقب‌ماندگی‌ها جبران خواهد شد

مسیح‌الله معصومی، معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری قم هم در این دیدار با اشاره به تأخیری که در اجرای این طرح وجود دارد خاطرنشان کرد: تقریباً نزدیک به 6 ماه است که این پروژه شروع شد گرچه در ابتدا یک سری ناهماهنگی‌ها وجود داشت اما بعد از برگزاری جلسات منظم هفتگی و رایزنی‌هایی که شده وضعیت پروژه شرایط مناسب‌تری دارد.

وی ادامه داد: گرچه از برنامه فیزیکی عقب هستیم اما مطمئن هستیم با مساعدت مجموعه شما این عقب‌ماندگی جبران خواهد شد و همکاری‌ها افزایش خواهد یافت.

معصومی اضافه کرد: تا الآن در مقطع زیرسطحی پروژه اگر پروژه فراز و نشیب داشت خیلی به چشم نمی‌آمد اما وقتی پروژه نمود پیدا کند انتظار مردم این است که باقدرت و سرعت بیشتر این پروژه پیش برود.

مشکلات ترافیکی موضوع دیگری بود که وی به آن اشاره کرد. معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری قم به اشاره به اینکه این پروژه در یک منطقه پرترافیک کلیدزده شده گفت: تاخیر در اجرای طرح ممکن است برای مردم خستگی ایجاد کند.