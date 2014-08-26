بیست و پنجمین جشنواره تئاتر استان گلستان/ هنرمندان جوانی که خود را آماده خاک صحنه می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سعیده خانقلی متولد 1370 کارگردان نمایش "آدم حسابی" به نوشته ی ابوالقاسم مهدوی در این جشنواره حضور دارد. وی از سال 87 فعالیت خود را درتئاتر آغاز کرد و در جشنواره های استانی مختلف بعنوان بازیگر حضور داشت اما این نمایش اولین تجربه ی کارگردانی او بود که از شهرستان بندرگز درآن شرکت کرد.

خانقلی در گفتگو با خبرنگار مهردرباره ی نمایش آدم حسابی که در روز دوشنبه اجرا شد ، گفت: موضوع این نمایش ، قصه ی دو خون آشام را داشت که از دهکدهی خود با هدف آدم شدن به شهر می آیند و با آدم هایی مواجه می شوند که دور از تصورآن ها است.

وی افزود:هدف این نمایش نشان دادن این پیام اخلاقی بوده که هر چند بعضی انسان ها ظاهرو قیافه ی حیوانی مثل دراکولا ندارند اما باطن آنها مثل دراکولا است.

به گفته ی خانقلی "رزی" و "روبین" شخصیت های اصلی قصه هستند که در نمایش برای آدم حسابی شدن تلاش می کنند.

نمایش آدم حسابی

خانقلی با بیان اینکه این نمایش در بخش امیدهای جوان شرکت کرد، درباره ی چگونگی راه یابی به جشنواره گفت: با گذشت دو سال از انجام مراحل اولیه ی شروع نگارش و انتخاب بازیگر ، نمایش آدم حسابی در بازبینی توسط داوران قبول شد و به جشنواره راه یافت که برایم باور نکردنی بود.

این کارگردان جوان ، هدف از فعالیت در تئاتر را تنها شرکت در جشنواره ندانست و افزود: جشنواره به نوعی بهانه است تاگروه ها ی مختلف تئاتر از شهرستان های مختلف با هم به رقابت بپردازند و استعداد خود را نشان دهند. جشنواره قدمی برای رسیدن به هدف های بزرگ است.

خانقلی با بیان اینکه باید به جوانان فرصت کار کردن داد ، گفت: از آنجایی که خودم از یک نقطه ، قدم برای شروع برداشتم به کسانی فرصت حضور در این نمایش را دادم که استعداد داشتند اما مبتدی بودند. حنانه گل آرایی و امیرحسین سیدآبادی از بازیگران نقش اول این نمایش هستند که اولین تجربه ی حرفه ای خود را شروع کردند.

این کارگردان جوان حمایت متولیان فرهنگی را راضی کننده دانست وبیان کرد: از داوران تا مسئولین تالار و همچنین انجمن نمایش استان با مشورت هایی که برای این نمایش انجام شد، حمایت خیلی خوبی کردند.

نمایش "حسن و دیو راه باریک پشت کوه" به کارگردانی پورنیک کاوش متولد 1370 یکی دیگر از نمایش هایی بوده که روز دوشنبه اجراشد. این نمایش توسط افشین هاشمی از تهران نوشته شده است و همزمان با شرکت در این جشنواره ، این نمایش یکی از منتخبین جشنواره نمایشنامه خوانی است.

حسن و دیو راه باریک پشت کوه

پورنیک کاوش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ی موضوع نمایش گفت : این نمایش برخلاف عنوانش که نامی کودکانه دارد ، برای مخاطبین بزرگسال در نظر گرفته شده و با یکی از شخصیتهای این نمایش بنام "حسن" کودکی را به شکل پست مدرن در سن بزرگسالی نشان می دهیم.

وی افزود: قصه از آنجا شروع می شود که فرشته ی خواب دزدیده شده و حسن دیگر نمی تواند خواب محبوب خود را ببیند که شخصیت های مختلفی همچون دیو که شخصیت لطیفی دارد و... با داستان همراه می شود.

به گفته ی کاوش این نمایش کاملا موزیکال بوده و فداکاری و عشق را به مخاطب منتقل می کند و حتی به مخاطب می آموزد که گاهی باید در زندگی با دل خود جنگید.

کاوش با بیان اینکه این نمایش در بخش اصلی جشنواره تئاتر یعنی فجر در نظر گرفته شده ، گفت: حمایت اداری چندانی برای طی مراحل نداشتم و کمی کمک های حزه هنری بوده اما پدرم برای اجرای این نمایش بسیار کمکم کردند وبه قدری که پدرم کمک کردند ، هیچ نهاد وسازمانی دیگری یاری نداشتند.

وی باتوجه به این که تجربه ی اول کارگردانی دراین نمایش را دارد، افزود: همین که فرصت حضور در جشنواره استانی را دارم برای من کافی بوده ،چون افتخار بسیار بزرگی است. هرچند تلاش ما براین نیز بوده که این نمایش را به اجرای عموم برسانیم.

کاوش بازدید علاقمندان ازنمایش های جشنواره را قابل قبول دانست و بیان کرد: با توجه به اینکه این نمایش طنز وموزیکال بوده ، استقبال خوبی داشت. نور ، فضای صحنه و.. که برای این نمایش در نظر گرفته شده بود ، موجب نگه داشتن مخاطب در اجرای نمایش بود.

این کارگردان جوان نیاز یک تئاتری را برای استمرارفعالیت هنری ، تنها حمایت و اعتماد دانست و تصریح کرد: برای اجرای این جشنواره اعتمادی که از سوی مسئولین به جوانان منتقل شد را نمی توان گفت که بد بوده است اما نمی توان آن را خوب هم دانست.

وی افزود: حمایت از ما به این شکل بوده که سالن تمرین دادند اما سالنی که به دلیل وجود برنامه های مختلف در زمان تمرین از ما گرفته شده است. اینجا اگر مجموعه ی تئاتر شهر است نباید در آن انجمن خوشنویسی ، کنسرت و...انجام شود و بچه های تئاتری در آن غریب باشند.

نمایش "جایی دیگر" به کارگردانی محمد محمدی دنگلانی با مدرک کارشناسی تئاتر و کارگردانی از گنبد کاووس در این جشنواره حضور داشت که روز یکشنبه اجرا شد.

نمایش جایی دیگر

"آرشام آریایی" طراح و کارگردان جوان نمایش تا آخرین نفس با سابقه ی هفت سال فعالیت در تئاتر یکی از پذیرفته شدگان بخش امیدهای جوان است که از کردکوی به جشنواره راه یافت.

آرشام آریایی با بیان این که نمایش نفس های آخر از نوع فیزیکال و بی کلام بوده ، گفت: گفتن یک حرف بیان خیلی راحت تر از گفتن حرف بابدن است و این کاردرباره ی غزه است و فضای کار نشان دهندهی شهادت، فداکاری و مقاومت است.

وی ضمن تشکر از متولیان تئاتر ، افزود: تمام سعی براین بوده است که اجرای خوبی داشته باشیم وقصد شاخ وبرگ دادن به قصه نداشتیم.

آریایی بابیان اینکه در سالهای گذشته تنها دو اثر به جشنواره امیدهای جوان راه می یافت ، بیان کرد: امسال با انتخاب چند اثر از نقاط مختلف استان مخصوص جوانان تازه کار شد که در سالهای گذشته اینطور نبود .همچنین تلاش و پیگیری مسئولین تئاتر بیشتر شده بود که رنگ ویژه ای به جشنواره امسال داد.

نمایش تا آخرین نفس

محمدی دنگلانی با اشاره به اینکه نمایش جایی دیگر یکی از نمایشهای راه یافته به جشنواره فجر است ، گفت: در اجرای این نمایش دغدغه های زیادی کشیدیم و بخاطر مشکلات فنی نمایش با یک ساعت و نیم تاخیر اجرا شد که مخاطبین را از انتظار خسته کرد.

وی با توجه به اینکه این نمایش پنجمین تجربه ی حرفه ای اواست ، درباره ی سابقه ی خود بیان کرد: اکثر نمایش های من در تهران اجرا شده و یکی از نمایش ها درهایفس ارمنستان اجرا شده است.

به گفته ی این کارگردان خوش ذوق تفاوت های جشنواره های تهران با استان از نظر سیستمی است یعنی امکانات و فضای بیشترکه در تهران در اختیار گروه است به کارگردان این امکان را می دهد که خلاقیت خود را بیشتر به تصویر بکشد.

وی درباره ی ثمرات جشنواره افزود: اگر با نگاه داوری وامتیاز به جشنواره ها نگاه نکنیم ، جشنواره ها فرصتی برای جمع شدن چند تئاتری است که خود را معرفی کنند و توان و پتانسیل خود را نشان بدهند.

نمایش "چترم رو بیارید گوشه پاره اش رو بدوزم" به نویسندگی و کارگردانی احمد زیانی از مرکز استان راهی جشنواره فجر شد که روز یک شنبه به اجرا درآمد.

چترم رو بیارید گوشه پاره اش رو بدوزم

احمد زیانی متولد 1361 فعالیت خود را از سال 69 آغاز کرد و در این نمایش با سه قصه ی مختلف همچون گلوله ی برف ، ذره ی نور وهبوط انسان به زمین مخاطب را پای صحنه کشانده است .پیام این نمایش نیز انتقال این نکته بوده که انسان ها در زمان مرگ هم کلی کار انجام نداده دارند.

زیانی درباره ی جشنواره گفت:حمایت هایی که در جشنواره ها از تئاتریان می شد ، همیشه به همین شکل بوده است. بودجه ای که برای این جشنواره متولیان فرهنگی در نظر می گیرند ، کم یا زیاد آن دست هنرمند نیست.

وی با اشاره به اینکه زمان اجرای نمایش او به خاطر مشکلات فنی دیر شروع شد ، افزود: برای اجرای هر برنامه از جمله جشنواره هماهنگی باید طوری صورت پذیرد که موجب دادن استرس به گروه نشود که انمایش طوری اجرا شود که به دل مخاطب ننشیند.

زیانی اندیشه نو، خلاقیت ، آموزش وحمایت مادی را یکی از نیازهای مهم هر تئاتری دانست و بیان کرد: رقابت بین گروه ها موجب ایجاد انگیزه برای رسیدن به هدف است و قشنگی جشنواره به رقابت است اما باید بدانیم که همه هنرمند هستیم و همه باید با هم باشیم.

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عکس: رحمان هزارجریبی