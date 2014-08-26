تاسیس 20 هزار شرکت دانش بنیان تا پایان برنامه پنجم توسعه در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی وطنی امروز در مراسم افتتاحیه چهارمین جشنواره ملی نوآوری وشکوفایی زاگرس در سنندج گفت: براساس قانون تاسیس شرکت های دانش بنیان دولت موظف است تا پایان برنامه پنجم توسعه 20 هزار شرکت در کل کشور تاسیس کند.

وی با بیان اینکه براساس آخرین آمار موجود در حال حاضر 700 شرکت دانش بنیان به صورت رسمی مجوز فعالیت دریافت کرده اند، بیان کرد: در صورتی تمامی شرکت هایی که در پارک های علم و فن آوری و مراکز رشد وارده شده و می شوند عنوان دانش بنیان خواهند گرفت که مجوز رسمی دریافت کرده و تایید صلاحیت شده باشند.

معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوربا اشاره به اینکه کردستان دودرصد جعیت کشور را دارد،اظهارداشت: حال اگر دو درصد از 20 هزار شرکت دانش بنیانی که باید در کشور راه اندازی شود سهم استان کردستان باشد آنگاه 400 شرکت تا پایان برنامه پنجم توسعه باید در این استان راه اندازی شود.

وطنی میزان منبع مالی و اعتبار موجود در صندوق نوآوری و شکوفایی کشو را 1000 میلیارد تومان خواند و عنوان کرد: به شرکت های دانش بنیان در مرحله نوپا بودن 300 میلیون تومان از طریق این صندوق تسهیلات پرداخت می شود.

وی ادامه داد: در صورت ایجاد 400 شرکت دانش بنیان در کردستان 120 میلیارد تومان در مرحله اول به آنها پرداخت خواهد شد.

وی بیان کرد: تاکنون کل شرکت های دانش بنیان موجود در کشور فقط 30 میلیارد تومان از اعتبارات این صندوق توانسته اند استفاده کنند.

معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور بر تجاری سازی تحقیقات و اختراعات و مقالات تاکید کرد و افزود: تحقیقات باید به فناوری تبدیل و سپس تجاری سازی شود چرا که تحول پس از ایجاد این پروسه محقق می شود.

وطنی اظهارداشت: 14 ستاد توسعه راهبردی فناوری در سطح کشور برای گسترش مرزهای دانش ایجاد شده اند.

وی بیان کرد: از سال 96 سالی نیم درصد از بودجه ناخالص ملی به صندوق نوآوری و شکوفایی کشور تزریق خواهد شد.

وی ادامه داد: به شرکت های دانش بنیان تازه تاسیس که از مرحله نوپا بودن گذشته اند نیز از 300 میلیون تومان تا 5 میلیارد تومان تسهیلات از طریق این صندوق پرداخت می شود.

امکانات و توانمندی های بالقوه کردستان باید بالفعل شود

معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به وضعیت و شرایط کردستان گفت: اینکه کردستان 1.5 برابر سرانه کشور بیکار دارد برازنده و شایسته این استان فرهنگی نیست

وی ادامه داد: کردستان به لحاظ داشتن نیروی انسانی نخبه سرزمین مستعدی است که از خدمات این نیروها تاکنون محروم بوده ایم و اکثریت آنها به دلیل نبود امکانات و حمایت های لازم به سایر استان های کشور و حتی خارج از کشور مهاجرت کرده اند.

معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور اظهارداشت: این استان از نظر آب و اراضی حاصل خیز قابلیت های ویژه ای دارد ولی متاسفانه کشاورزی و دامپروری در آن هنوز به صورت سنتی انجام می شود.

وطنی با بیان اینکه امکانات و توانمندی های بالقوه کردستان باید بالفعل شود ، ادامه داد: یکی از مزیت های این استان وجود مرز مشترک با کشور عراق است که می تواند منشاء تحول و رونق صادرات و خدمات علمی در کردستان باشد.

وی بیان کرد: درخواست حمایتی هیچ محقق و تولیدکننده ای نباید از استان خارج شود و باید تمامی امورات مربوطه در داخل استان وتوسط استاندار پیگیری و انجام شود.