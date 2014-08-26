آتش سوزی پمپ گاز به خیر گذشت/ آتش در مغازه فست فود

به گزارش خبرگزاری مهر،به دنبال تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی و درخواست کمک فوری، بیدرنگ آتش نشانان ایستگاه 17 و گروه امداد ونجات 12 ساعت 13:15 دقیقه ظهر امروز به محل حادثه در بزرگراه رسالت، خیابان نیروی دریایی، خیابان کاشانی حرکت کردند.

علی امینی مدیر عملیات منطقه سه آتش نشانی تهران اظهار داشت: کارگران درحال تخریب ساختمان بودند که ناگهان به علت بی احتیاطی کارگران، دیوارطبقه سوم این ساختمان فرو ریخت و یکی از کارگران در زیر آوار گرفتار شد.

وی اضافه کرد: آتش نشانان بلافاصله خود را به طبقه سوم رسانده و در شرایط سخت که هر لحظه احتمال ریزش ساختمان میرفت، برای خارج کردن فرد مشغول عملیات آواربرداری شدند.

مدیر عملیات منطقه سه آتش نشانی گفت: خوشبختانه آتش نشانان موفق شدند در کمترین زمان ممکن این کارگر 33ساله بنام مهدی - ت را از زیرآوار خارج کرده و بوسیله برانکارد به پایین منتقل کنند.

امینی با اشاره به انتقال کارگر مصدوم توسط عوامل اورژانس به بیمارستان، تصریح کرد: آتش نشانان پس از دادن تذکرات ایمنی و همچنین اطمینان از عدم وجود خطر به کار خود خاتمه دادند.

آتش سوزی جایگاه سوخت رسانی گاز طبیعی به خیر گذشت

طی تماس شهروندان مبنی بر مشاهده دود در داخل یک پمپ گاز در منطقه زمزم، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بی درنگ آتش نشانان ایستگاه 28 را در ساعت 37: 15 دقیقه روز گذشته روانه محل حادثه کرد.اکبر اصالتی، افسرآماده منطقه 4 عملیات آتش نشانی تهران در این باره گفت: سیستم برق جایگاه گاز سوخت طبیعی ناگهان دچار حادثه شد و یکی از پست های برق فشار قوی آن آتش گرفت.

وی افزود: آتش نشانان بلافاصله با قطع جریان برق و گاز جایگاه سوخت رسانی، این آتش سوزی را به سرعت خاموش کرده و از وارد آمدن صدمات زیاد به سیستم برق جایگاه و بروز آتش سوزی گسترده در این مکان جلوگیری بعمل آوردند.

افسر آماده آتش نشانی با اشاره به این که این حادثه مصدومی به دنبال نداشت، تصریح کرد: علت وقوع این آتش سوزی از سوی کارشناسان در حال بررسی است.

نجات 40 نفر در آتش سوزی شرکت فروش لوازم ورزشی

وقوع این اتفاق در ساعت 13:45 دقیقه ظهر دیروزبه سامانه 125 اطلاع داده شد و بلافاصله آتش نشانان ایستگاههای 108 و 49 به همراه گروه امدادونجات 13 و خودروی ویژه حمل دستگاه های تنفسی و یك دستگاه بالابر به محل آتش سوزی واقع دریوسف آباد، خیابان ابن سینا اعزام شدند.

بنا به گفته محمد پناهی، افسر آماده منطقه 2 عملیات آتش نشانی تهران، آتش سوزی از قسمت موتور خانه در طبقه منفی یك این ساختمان سه طبقه شروع شد که دود ناشی از آن لحظاتی بعد به طبقات فوقانی نفوذ کرد و افراد حاضر در طبقات این ساختمان را در معرض دود گرفتگی قرار داد.

وی افزود: آتش نشانان به دلیل تنگی كوچه ها و مسیر منتهی به محل آتش سوزی مجبور شدند با اتصال ده ها متر لوله آتش نشانی، آب را از خودروها به كانون آتش رسانده و شعله های آتش را خاموش كنند.

این افسر آماده آتش نشانی که در محل حادثه حاضر شده بود، ادامه داد: همزمان گروه نجات آتش نشانی هم با بستن دستگاه تنفسی به جستجو در داخل این ساختمان پرداختند و توانستند تعداد 40 نفر از كارکنان این شركت كه بر اثر انتشار دود در طبقات مختلف این ساختمان گرفتار شده بودند را ازمحل حادثه خارج كنند.

پناهی با اشاره این كه كارشناسان درحال بررسی علت بروز این حادثه هستند، اضافه كرد: نیروهای آتش نشانی پس از خاموش كردن كامل آتش با بكارگیری دستگاه های فن قوی، دودهای سیاه را از داخل ساختمان سه طبقه كاملا تخلیه كردند.

آتش سوزی در یك ساختمان 4 طبقه در حال ساخت در سعادت آباد

پس از اطلاع رسانی این حادثه به سامانه 125، بلافاصله با هماهنگی ستاد فرماندهی این سازمان، آتش نشانان ایستگاه های 58، 25 به همراه گروه امداد و نجات 3 و خودروی نردبان در ساعت 13:55 دقیقه روز گذشته به محل حادثه واقع در سعادت آباد، خیابان فرحزادی رهسپار شدند.

محمود شادكی مدیر منطقه دو عملیات سازمان آتش نشانی تهران دراین باره گفت: آتش سوزی از طبقه منفی یك این ساختمان در حال ساخت شروع شده و بقیه ساختمان را تحت تاثیر قرار داد.

وی افزود: آتش نشانان بلافاصله پس از ایمن كردن محل به مقابله با این آتش سوزی پرداخته و بوسیله لوله های آبدهی، شعله های آتش را به سرعت مهار و خاموش كردند.

مدیر منطقه 2 عملیات آتش نشانی در ادامه اظهار داشت: به دنبال این حادثه 4 نفر از كارگران در طبقات گرفتار شده بودند كه توسط آتش نشانان به سلامت از ساختمان خارج شدند.

وی افزود: آتش نشانان پس از خاموش كردن آتش و ایمن سازی محل به ایستگاه های خود بازگشتند.

مغازه فست فود آتش گرفت

ستاد فرماندهی آتش‌نشانی با دریافت خبر وقوع این حادثه در ساعت 5 صبح امروز، بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه های 102، 94، 55 و خاور تنفسی را به محل حادثه در بلوار اشرفی اصفهانی، میدان پونک اعزام كرد.

به گفته معاون عملیات منطقه یک آتش نشانی تهران، هنگام رسیدن به محل حادثه از داخل یک مغازه فست فود در طبقه منفی یک مجتمع تجاری، دود و شعله فراوانی خارج می شد و نگهبانان مجتمع با شکستن دراین فروشگاه با استفاده از خاموش کننده در حال خاموش کردن آتش بودند.

وی به انتشار دود زیاد دراین مجتمع تجاری اشاره کرد وافزود: آتش نشانان بی درنگ پس از قطع برق و گاز وایمن سازی محل، با بکارگیری تجهیزات خاموش کننده از دو جهت شعله های آتش را که اجاق گاز صنعتی این مکان را در بر گرفته بود، مهار کردند.

سعید علیزاده گفت: این آتش سوزی که باعث ایجاد دود وحرارت شدید در این مغازه شده بود سرانجام با تلاش آتش نشانان و قبل از سرایت آن به فروشگاه های مجاور کاملا خاموش شد.

معاون عملیات منطقه یک آتش نشانی با اعلام این که علت این حادثه توسط کارشناسان تحت بررسی است، خاطرنشان کرد: نیروهای عملیات پس از مهار آتش و ایمن سازی محل با بکارگیری فن های فشار قوی دود حاصله از آتش سوزی را از محل حادثه تخلیه کردند.

واژگونی خودرو سواری با یک مصدوم

در پی تماس شهروندان با سامانه 125 مبنی بر واژگونی خودروی 206، ستاد فرماندهی آتش نشانی بیدرنگ در ساعت 13:45 دقیقه امروز آتش نشانان ایستگاه 57 و گروه امداد و نجات 10 را به بزرگراه شهید زین الدین، قبل از پل اتحاد اعزام کرد.

علی امینی مد یر منطقه 3 عملیات آتش نشانی تهران که در محل حادثه حضور داشت، در این باره گفت: یک دستگاه خودرو پژو 206 در مسیرغرب به شرق این بزرگراه درحال حرکت بود که به دلیل نا معلومی از مسیر اصلی منحرف و در قسمت فضای سبزوسط بزرگراه واژگون شد.

وی افزود: بر اثر این حادثه راننده خودرو که زنی 34 ساله بود مصدوم و در داخل خودرو گرفتار شد.