بازی با شهرداری تبریز شناخت خوبی از نفرات تیم به مربیان داد

مهدی دینورزاده عصر سه شنبه در حاشیه تمرینات تیم شهرداری اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: دیدار دوستانه با شهرداری تبریز به لحاظ شناخت نفرات اصلی تیم بازی بسیار خوبی برای ما بود.

وی با بیان اینکه تیم شهرداری اردبیل هنوز در مراحل بدنسازی است و بازیکنان تا حدودی سنگین هستند، افزود: این بازی دوستانه با توجه به قدرت تیم شهرداری تبریز بازی سنگینی بود، اما مهمترین مسئله برای ما شناخت نفرات است.

سرمربی تیم شهرداری اردبیل با تاکید بر اینکه بازی تحت فشار باعث می شود نفرات خودشان را نشان دهند، ادامه داد: این بازی کمک کرد شناخت نسبی خوبی از بازیکنانمان بدست بیاوریم.

وی متذکر شد: ما از این بازی نتایج بسیار خوبی گرفتیم و امیدواریم از این شناخت بتوانیم در بازی های تدارکاتی آینده استفاده کنیم تا روند آماده سازی تیم در شرایط بهتری پیگیری شود.

دینورزاده در خصوص اتفاقات بازی این تیم با تیم شهرداری تبریز یادآور شد: در شرایط بدنسازی احتمال مصدومیت بازیکنان بالاست، براین اساس ما نمی خواستیم نفرات ما و تیم مقابل مصدوم شوند بخاطر همین بازی را در دقایق پایانی قطع کردیم تا از مصدومیت احتمالی بازیکنان جلوگیری شود.

وی در خصوص تداوم بازی های تدارکاتی تیم شهرداری اردبیل عنوان کرد: از مجموع 10 بازی تدارکاتی برنامه ریزی شده دو بازی انجام شده و بقیه بازی ها نیز پیگیری می شود.

دینورزاده انجام بازی های بیشتر تدارکاتی را مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: این بازیها هم برای شناخت نفرات تیم و هم برای هماهنگی بیشتر و نزدیکی بازیکنان بهم انجام می شود و تاکنون تاثیر مثبتی در روند آماده سازی تیم داشته است.

دیدار دوستانه و تدارکاتی تیم های فوتبال شهرداری اردبیل و شهرداری تبریز در ورزشگاه تختی نیر استان اردبیل برگزار شد و در حالی که با یک تگ به نفع میهمان در جریان بود، با مصدومیت شدید یکی از بازیکنان شهرداری اردبیل نیمه تمام ماند.