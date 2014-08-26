کمبود 3055 تخت در مراکز درمانی استان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد نصرتی شامگاه سه شنبه در مراسم افتتاح طرح توسعه 8 هزار متری بیمارستان حکیم جرجانی گرگان با اعلام مطلب فوق اظهار کرد: استان گلستان جمعیتی معادل یک میلیون و 850 هزار نفر دارد و تعداد بیمه شدگان اصلی و تبعی استان 717 هزار نفر است که به لحاظ شاخص های توسعه ای شاخص بالایی نیست.

وی تصریح کرد: در شاخص بستری مقرر بود تا سال 94 تعداد چهار هزار و 805 تخت در استان داشته باشیم که در حال حاضر تعداد تخت های کل مراکز درمانی استان یک هزار و 750 مورد است ودر بخش سرپایی هزار و 400 مرکز نیاز استان است ولی تعداد مراکز هزار و 250 مرکز است که 150 مرکز سرپایی دیگر در استان گلستان نیاز است.

نصرتی در ادامه با بیان این که در چنین فضایی مدیران ارشد استان گلستان رویکرد توسعه ای را در بخش درمان و سلامت در دستور کار خود قرار داده اند گفت: 5 درمانگاه در بندرگز ، مینودشت ودرمانگاه شبانه روزی در علی آباد افتتاح شد و دو پروژه افتتاح طرح توسعه ای حکیم جرجانی و مرکز درمانی آزاد شهر نیز ار دیگر پروژه های افتتاح شده استان در بخش تامین اجتماعی است.

11 پروژه تامین اجتماعی در استان گلستان در حال ساخت است

وی با بیان اینکه دو مرکز در حال ساخت در آق قلا ورامیان نیز داریم و قول تکمیل این مراکز تا سال 94 به ما داده شده است گفت: 11 پروژه در بخش تامین اجتماعی استان در دست ساخت است که با افتتاح این پروزه ها بخشی از کمبودهای تامین اجتماعی در استان گلستان رفع می شود.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان در خصوص پروژه 8 هزار متری توسعه ای بیمارستان حکیم جرجانی گفت: این طرح از سال 88 استارت خورد و تا پایان 92 تکمیل شد و حدود 150 میلیارد ریال سرمایه گذاری از ساختار فیزیکی و تجهیزات روی آن انجام شد .

وی کلینیک تصویربرداری، دندان پزشکی، سالن اجتماعات، آزمایشگاه مجهز، نمازخانه و سالن غذاخوری را از بخش های تجهیز شده این بیمارستان نام برد و افزود: شش میلیارد و 800 میلیون ریال تجهیزات پزشکی در این بخش های افزوده شده به بیمارستان اضافه شد.

نصرتی با اشاره به موفقیت های این بیمارستان گفت: در سال 91 این بیمارستان در بین هزار بیمارستان کشور همراه بیمارستان خاتم الانبیاء به عنوان بیمارستان نمونه در کاهش میزان سزارین شناخته شد و جزو هشت بیمارستان دوستدار کودک نیز معرفی شد.

وی همچنین بیان کرد: این بیمارسان جزو 10 بیمارستان برتر در طرح ملی حاکمیت بالینی معرفی شد و رتبه اول را در بهره وری نیروی انسانی کسب کرد.

نصرتی افزود: سازمان تامین اجتماعی در استان دارای دو بیمارستان، 7 درمانگاه تخصصی ، دفتر اسناد پزشکی و ستاد مدیریت درمان و 703 هزار تحت پوشش بیمه است.