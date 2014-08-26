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۴ شهریور ۱۳۹۳، ۲۰:۵۱

صدیقی خبر داد:

بافت سالانه 10 هزار قطعه انواع ورنی در شهرستان اهر/ ضرورت جذب سرمایه گذار برای پروژه های حوزه معدن

بافت سالانه 10 هزار قطعه انواع ورنی در شهرستان اهر/ ضرورت جذب سرمایه گذار برای پروژه های حوزه معدن

اهر – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان اهر از سالانه 10 هزار قطعه انواع ورنی در ابعاد مختلف در این شهرستان خبر داد و خواستار حمایت از ورنی بافان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صدیقی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مدیران ادارات باید درخصوص جذب سرمایه گذار بیش از پیش تلاش کنند، گفت: شهرستان اهر ظرفیت ها و پتانسیل های زیادی برای سرمایه گذاری دارد که نیاز است توجه ویژه ای به امر گردشگر و جذب سرمایه گذار شود.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت جذب سرمایه گذار برای پروژه های حوزه معدن شهرستان اهر، گفت: متأسفانه برخی بانک ها همراهی و همکاری لازم با صاحبان سرمایه و طرح های تولیدی و صنعتی ندارند.

صدیقی با اشاره به ذخایر جنگلی این منطقه و مناطق گردشگری ارسباران افزود: باید از این پتانسیل ها در جذب گردشگر استفاده کرد و این نعمت های خدادادی را به دنیا معرفی کرد.

وی با اشاره به وظیفه خطیر رسانه ها در معرفی ظرفیت های یک منطقه گفت: معرفی و اطلاع رسانی رسانه ها علاوه بر جذب گردشگر باعث افزایش رغبت سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این منطقه می شود.

صدیقی کمک به اشتغال و سرمایه گذاری را وظیفه تمام مسئولان ادارات و نهادها بیان کرد و افزود: باید با تسهیل روند سرمایه گذاری تلاش کنیم تا سرمایه گذاران در حوزه های گردشگری، کشاورزی و معدنی این شهرستان سرمایه گذاری کنند.

کد مطلب 2358324

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