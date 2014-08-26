تامین 100درصدی اعتبار پروژه های خراسان جنوبی که تا پایان سال به اتمام برسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت عصر سه‌شنبه در شورای برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبی اظهار کرد: انگیزه‌ام از سفر به خراسان جنوبی از منظر مسئولیت معاونت برنامه ریزی با عنوان دستگاه متولی توسعه کشور بوده ات و به دنبال این هستیم تا مشکلات و تنگناهای استان را بررسی و در راستای حل آن تلاش کنیم.

وی با بیان اینکه ایران در افق 1404 باید به یک کشور توسعه یافته تبدیل شود، افزود: خراسان جنوبی بخشی از خاک درخشان و پربرکت ایران اسلامی است که باید توسعه یابد.

نوبخت با بیان اینکه این حرکت توسعه ای از سال 84 می بایست در دوره 20 ساله انجام می‌شد، گفت: اما نسبت به اهداف سند چشم انداز 20 ساله هنوز به نیمه راه هم نرسیده ایم.

وی بیان کرد: وضع موجود نشان می دهد برای دو برنامه پنج ساله آینده باید خیز بهتری برداریم.

خراسان جنوبی در جایگاه توسعه یافتگی در شرایط سخت اقتصادی قرار دارد

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور عنوان کرد: استان خراسان جنوبی بخشی از ایران اسلامی است که در جایگاه توسعه یافتگی و منزلت در شرایط سخت اقتصادی قرار گرفته است.

نوبخت افزود: گزارش های مسئولان استان نشان می دهد وضع خوبی در استان خراسان جنوبی نداریم.

وی تصریح کرد: شاخص ها در استان خراسان جنوبی امیدبخش نبوده و دغدغه آفرین است.

نوبخت گفت: در برنامه های استانی در حال برآورد هستیم تا مجموعه مشکلات استان ها شناسایی و در برنامه شش ساله تهیه و تنظیم شود.

وی با بیان اینکه مصوبات شورای برنامه ریزی در حکم قانون است، بیان داشت: در این شورا مصوباتی خواهیم داشت و انتظار است این مصوبات اجرایی شود.

نوبخت بیان کرد: براساس توانایی های موجود توافقاتی صورت می گیرد که در آینده کنترل و روند اجرایی این مصوبات پیگیری خواهد شد.

رشد نامتوازن استانها علیرغم توسعه در کشور

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه سه فرصت برای معاون نظارت و راهبردی رئیس جمهوری وجود دارد تا به استانها کمک کند، گفت: علیرغم رشدی که کشور از سال 1328 تا به امروز داشته است اما این توسعه متناسب با اهداف نبوده است.

نوبخت بیان کرد: علیرغم توسعه ای که داشته ایم این توسعه نامتوازن بوده و آمارها نشان می دهد استان ها یکسان رشد پیدا نکرده اند.

به گفته وی توازن منطقه ای و استانی از سال 1328 تاکنون نامتوازن بوده و باید رشد یافته و نابرابری های استان خراسان جنوبی با دیگر استان ها تقلیل یابد.

توزیع و تخصیص اعتبار حقی برای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی است

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه کلیه منابع مالی کشور در اختیار معاونت نظارت راهبردی است، گفت: اینکه چقدر توزیع و تخصیص یابد حقی است که قانون به این معاونت داده است.

نوبخت گفت: یکی از امکاناتی که می تواند این معاونت کمک کند میزان رقم تخصیص اعتبار به استان‌هاست.

وی بیان کرد: سال 93 تمام فعل و انفعالات مالی در قانون بودجه ثبت شده و این اختیار را نداریم که اگر پروژه یا طرحی در ردیف بودجه گذاشته نشده است به آن کمک کنیم.

نوبخت تصریح کرد: هرآنچه مسئولان استان درخواست برای کمک اعتباری برای آن داشته اند باید در قانون بودجه ردیف اعتباری داشته باشد.

وی با بیان اینکه برای هر طرحی که در ردیف بودجه آمده اعتباری تعیین شده است، گفت: این رقم و اعتبار ممکن است محقق نشود.

نوبخت با بیان اینکه خراسان جنوبی در قانون بودجه 93 از سه محل اعتبار دریافت کرده، گفت: 15 میلیارد و 800 میلیون تومان اعتبار استانی برای خراسان جنوبی در قانون بودجه در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: 139 میلیارد تومان غیر از اعتبارات استانی در قانون برای این استان مشخص شده است.

نوبخت رقم اعتبار طرح های ملی عمرانی استان را 63 میلیارد و 500 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: همچنین 24 میلیارد و 200 میلیون تومان نیز به عنوان طرح های ملی استانی شده به استان اختصاص یافته است.

وی همچنین گفت: برای توازن بین استان ها در تبصره 22 قانون بودجه سال 93 رقم سه هزار و 700 میلیارد تومان اعتبار گذاشته شده که بین استان ها تقسیم می شود.

نوبخت تصریح کرد: سهم خراسان جنوبی از این اعتبار 82 میلیارد و 200 میلیون تومان خواهد بود که برای طرح هایی که نسبت به سایر استانها عقب مانده است اختصاص می یابد.

وی بیان کرد: معاونت برنامه ریزی راهبردی با شاخص هایی که در اختیار دارد تخصیص ها را انجام می دهد.

اعتبارات تملک دارایی های خراسان جنوبی به طور کامل محقق نمی شود

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: این اعتبار برای توزیع بین شهرستان ها تعریف شده و با 32 شاخص در بین شهرستان ها تقسیم می شود.

نوبخت تصریح کرد: کل اعتبارات تملک دارایی های خراسان جنوبی در سال جاری 309 میلیارد تومان است که البته این رقم به طور کامل محقق نخواهد شد زیرا منابع درآمدی ما تحقق کامل نخواهد داشت.

وی ادامه داد: در سال گذشته از کل بودجه 21 هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی تامین شد و امسال مصمم هستیم این تامین اعتبار را به بالای 31 هزار میلیارد تومان در کشور برسانیم.

نوبخت با بیان اینکه مجموع رقم عمرانی اعتبارات سال جاری 41 هزار میلیارد تومان است، گفت: اما پیش بینی می شود 31 هزار میلیارد تومان را بتوانیم محقق کنیم.

وی گفت: در پنج ماه گذشته 75 درصد کل منابع پیش بینی شده بدست آمد و ممکن است تا پایان سال نیز همین روند را داشته باشیم و نهایت تخصیص همان 75 درصد باشد.

نوبخت گفت: هر طرح و پروژه ای که در خراسان جنوبی وجود داشته باشد و مسئولین قول اتمام آن را تا پایان سال بدهند تخصیص اعتبار آن به صورت صددرصد انجام خواهد شد.

وی عنوان کرد: رقم تحقق بودجه 93 پاسخگوی نیاز تمام استان ها نخواهد بود و باید برای تخصصیص به صورت بهینه برنامه ریزی کنیم.

وی عنوان کرد: کشور در تحریم است و باید اعتباراتی را که داریم بر مبنای تاثیری که در اقتصاد خواهد داشت تخصیص یابد.

تخصیص 3.5 برابری اعتبارات دولت به طرح های عمرانی

نوبخت بیان کرد: بر اساس آمار تا تاریخ 30 مردادماه امسال دولت به طرح های عمرانی نسبت به سال گذشته 3.5 برابر اعتبار داده است.

به گفته وی برای استان ها نسبت به سال گذشته 13 برابر تخصیص ها افزایش داشته است.

نوبخت به مشکلات آبرسانی روستاهای خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: برای تکمیل مجتمع های آبرسانی برنامه ها بر چهار اساس برنامه های آنی، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برنامه ریزی شده بود.

وی تصریح کرد: در برنامه آنی سه میلیارد تومان و در برنامه کوتاه مدت پنج میلیارد تومان، در برنامه میان مدت 22 میلیارد تومان و بلندمدت 130 میلیارد تومان اعتبار برای مجتمع های آبرسانی نیاز بود.

نوبخت تصریح کرد: مصوبه می کنیم تا هشت میلیارد تومان اعتبار آبرسانی در بخش آنی و کوتاه مدت در سال جاری تخصیص یابد.

وی یکی دیگر از امتیازات برای توسعه خراسان جنوبی را قانون بودجه 94 برای گنجاندن طرح ها و پروژه های استان دانست و گفت: این قانون در حال نوشتن است و خراسان جنوبی هر طرح و پروژه ای که در سال 94 بتواند تعهد اتمام آن را بدهد در ردیف بودجه 94 خواهیم گنجاند.

وی از مسئولین استان خواست اولویت ها را اعلام تا در ردیف بودجه 94 قرار گیرد.

نوبخت بیان کرد: این استان این حق را بر گردن ما می گذارد تا در راستای توسعه آن تلاش کنیم.

وی گفت: برای توسعه خراسان جنوبی اقداماتی نیز در دوره چهار تا پنج ساله می توان انجام داد که در این زمینه می توانیم برنامه های استان را در برنامه ششم توسعه قرار دهیم.

نوبخت گفت: برای این کار باید برنامه شش ساله را از هم اکنون مسئولان استان تنظیم کنند تا در قطار پنج ساله بتوانیم پروژه هایی را که دوره زمانی اجرای آن بالا است کمک کنیم.

وی از مسئولان خراسان جنوبی خواست تا نقشه راه توسعه استان را در برنامه ششم توسعه تهیه و تنظیم کنند و این قول را داد تا این برنامه در برنامه ششم توسعه کشور قرار گیرد.

نوبخت با اشاره به برگزاری آزمون های استخدامی که در دوره های قبل انجام شده بود، گفت: افرادی که طبق قانون در این آزمون ها تمامی مراحل قانونی را طی کرده باشند این اجازه را می دهیم اگر از اعتبارات استان امکان پرداخت حقوق آنها وجود دارد بکارگیری شوند.

وی تصریح کرد: اگر زمینه تامین حقوق این افراد وجود ندارد کارهای قانونی انجام تا با تامین بودجه دولت از 28 اسفندماه سال جاری شروع بکار کنند.