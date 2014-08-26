مردم روستای زلزله زده "جیغه هریس" از نعمت برق بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی عصر سه شنبه در مراسم بهره برداری از این طرح با اشاره به تخصیص اعتبارات جدید برای مساجد مناطق زلزله زده افزود: مشکلات موجود برجای مانده از زلزله مرداد ماه سال 91 ارسباران نیز با تعامل دولت و تلاش نمایندگان مجلس حل می شود.

عباس فلاح با تاکید بر اینکه باید مدیران و خدمتگزاران مردم در دولت و سایر نهادها شهیدان رجایی و باهنر را الگوی خود قرار دهند، ادامه داد: این دو شهید بزرگوار در عین حالی که ساده زیست و بااخلاص بودند بیشترین بازدهی و کار را نیز در شبانه روز انجام می دادند.

وی همچنین از اختصاص 20میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی مساجد مناطق زلزله زده خبر داد و گفت: طرح برق رسانی به روستای زلزله زده جیغه با اعتباری شش میلیارد و 500 میلیون ریالی انجام شد و همچنین امروز مدرسه شش کلاسی 29 بهمن این روستا با اعتبار چهار میلیارد ریالی افتتاح شد.

فلاح همچنین طرح آبیاری بارانی با سیستم کلاسیک ثابت اجرا شده در شهر کلوانق را نیز عصر سه شنبه افتتاح کرد که برای این طرح اعتبار 580 میلیون ریالی هزینه شده بود.