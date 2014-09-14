چالشهای فرهنگیان در آستانه بازگشایی مدارس/ چشم انتظاری معلمان تا وعده های وزیر

به گزارش خبرنگار مهر، "معلم نباید دغدغه معیشت داشته باشد"، جمله ای بود که در تاریخ 5 آبان ماه 1392 علی اصغر فانی سرپرست وزارت آموزش و پرورش آن زمان و وزیر فعلی آموزش و پرورش در جلسه رای اعتماد نمایندگان مطرح کرد.

فانی در ادامه دفاعیات خود، این را هم اضافه کرد که یک معلم باید بتواند با فراغ بال همه زندگی خود را وقف دانش‌آموزان کند و مشکلی برای تامین معیشت زندگی نداشته باشد. فانی در این جلسه توانست با 185 رای، به عنوان وزیر آموزش و پرورش وارد کابینه دولت یازدهم شود. در این گزارش قصد داریم عملکرد فانی را پس از گذشت 10 ماه از مسولیتش در این وزارتخانه در حوزه رفاهی و معیشتی معلمان بررسی کنیم.

ابراز نارضایتی معلمان از حقوق و مزایای حداقلی

معلم با حقوق و مزایای پایین و فقیر از لحاظ تامین معاش، فرد بی انگیزه ای است که در نهایت باعث کاهش کیفیت آموزش می شود. البته براساس آمار اعلام شده و همچنین با استناد به گفته های مسولان آموزش و پرورش به طور متوسط در 10 سال گذشته 90 درصد اعتبارات وزارت آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق و مزایای پرسنل آن شده است. این آمار در حالی مطرح می شود که فرهنگیان بارها از نارضایتی خود بابت پایین بودن حقوق خود سخن می گویند و از آن به عنوان تبعیض نام می‌برند.

با این وجود کارکنان آموزش و پرورش حقوق و مزایای خود را در مقایسه با کارکنان برخی نهادهای دیگر کافی نمی دانند.

مژده رفاهی به معلمان

فانی اول مهرماه 92 یک مژده رفاهی به معلمان داد و گفت: تامین معیشت فرهنگیان برنامه دراز مدتی است که باید در چند مرحله انجام شود. مطالعاتی که مشاوران اقتصادی من انجام داده‌اند این نوید را می‌دهد که تا چند ماه آینده گام‌های موثری را می‌توانیم در این زمینه برداریم که تا این موضوع قطعی نشود و از اجرای آن مطمئن نباشیم، جزئیات برنامه‌ها را اعلام نخواهم کرد.

این خبر در حالی اعلام شد که حالا بعد از گذشت 11 ماه هنوز شاهد اقدام چشمگیری در این حوزه نیستیم.

انتصاب مشاور اقتصادی و وعده چهار ماهه آقای وزیر

هفتم آذر 92 فانی بار دیگر از ارتقای وضعیت رفاهی معلمان تا پایان سال خبر داد و گفت: معلمان از بهترین افراد جامعه هستند و در همان روزهای اول که وارد آموزش و پرورش شدم، به لحاظ اهمیتی که بحث معیشت معلمان و موضوعات اقتصادی داشت، مشاوری را در این زمینه منصوب کردم و به برنامه‌های خوبی نیز رسیده‌ایم که امیدواریم نتایج آن در آینده مشخص و بخشی از تکلیف ما در قبال فرهنگیان ایفا شود. آقای وزیر همچنین وعده چهار ماهه ای را برای اعلام نتیجه برنامه‌ریزی‌هایی که برای ارتقای معیشت معلمان صورت گرفته، داد. تشکیل تیم اقتصادی در آموزش و پرورش حرکت پسندیده و قابل تقدیری است اما مسئله مهم تر تحقق وعده های داده شده در این حوزه است.

در همین رابطه محمدرضا شریف کاظمی کارشناس حوزه اقتصادی آموزش و پرورش و مشاور حاجی بابایی وزیر سابق آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فعلا برای ارزیابی عملکرد فانی در حوزه رفاهی و معیشتی زود است، اظهار داشت: آموزش و پرورش به دلیل کسری بودجه و همچنین با توجه به اینکه بخش عظیمی از بودجه صرف پرداخت حقوق و مزایا می شود، هنوز نتوانسته در حوزه رفاهی اقدام خاصی انجام دهد. البته طرحهای خوبی برای بهبود معیشت معلمان اعلام شده که برای اجرایی شدن نیاز به چند ماه زمان دارد.

بیمه طلایی و فرهنگیانی که هنوز گلایه دارند

بیمه طلایی در چند ماهه اخیر با فراز و نشیب هایی همراه بود به طوریکه پس از انعقاد قرارداد آموزش و پرورش با بیمه آتیه سازان حافظ اعلام شد که خدمات دندانپزشکی و خرید عینک از بیمه فرهنگیان حذف خواهد شد که البته پس از اعتراض گسترده فرهنگیان و انتقاد نمایندگان ارائه این خدمات از سر گرفته شد. از سوی دیگر به تازگی اعلام شده که فرهنگیان باید برای بهره مند شدن از خدمات بیمه طلایی فرهنگیان به مراکز بیمه مراجعه کنند تا دفترچه های بیمه هولوگرام بیمه آتیه درج شود.

در این میان فرشید سیاری مدیرکل پشتیبانی آموزش و پرورش در گفتگو با مهر گفت: قرار شده با مراکز درمانی که از ارائه خدمات خودداری می کنند، برخورد شود اما رسیدگی به وضعیت بیمه درمانی فرهنگیان اراده جدی تری را طلب می کند که امیدواریم مسولان این وزارتخانه هرچه سریعتر این موضوع را در اولویت قرار دهند.

افزایش 25 درصدی حقوق و اما و اگرهای مسئولان

از دیگر وعده های فانی، افزایش 25 درصدی حقوق معلمان بود. وی در 10 اسفند 92 از پیگیری افزایش حقوق معلمان ابتدایی به دلیل سختی کار آنها خبر داد. در حال حاضر معلمان مقطع ابتدای چشم انتظار تحقق این وعده تا مهرماه هستند اما آنطور که مسولان این وزارتخانه می گویند این وعده به دلیل محدودیت اعتبارات و کسری بودجه در هاله ای از ابهام است.

انتقاد از بی توجهی به وضعیت رفاهی معلمان

پیش از این مهرداد بذرپاش نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر از بی توجهی آموزش و پرورش به وضعیت رفاهی معلمان انتقاد کرد و گفته بود: وزیر بارها مژده افزایش امکانات رفاهی به فرهنگیان را داده است اما تاکنون شاهد اقدام قابل ملاحظه ای در این حوزه ها نبوده ایم.

یک معلم حق التدریس در این باره به مهر گفت: حقوق و مزایاى کارمندان این وزارتخانه در سطح پایینی قرار دارد و در بعضی مواقع معلمان حق‌التدریس با وجود آنکه ساعاتى برابر با سایر معلمان تدریس می کنند، نصف حقوق سایر معلمان را دریافت می کنند و از طرفی دیگر توجهى به جذب آنها در آموزش و پرورش نمی‌شود.

مقایسه حقوق معلمان و اساتید دانشگاه

در همین زمینه جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش مجلس حقوق معلمان را نسبت به حقوق اساتید دانشگاه کم و ناعادلانه توصیف کرد و گفت: اگرچه حقوق معلمان در هشت سال گذشته روند افزایشی را طی کرده است و درحال حاضر معلمان به جای 600 تا 700 هزار تومان از حقوق یک میلیون و 200 هزار تومانی و یا بیشتر برخوردار هستند، اما این افزایش حقوق در مقایسه با دیگر واحدهای آموزشی قابل قبول نیست. در حال حاضر اساتید دانشگاهی از حقوق بالای دو میلیون و 500 هزار تومانی برخوردار هستند. این در شرایطی است که معلمان با همان مدارک و سابقه کاری که استاد دانشگاه دارد، حداکثر یک میلیون و 300 هزار تومان حقوق ماهانه دریافت می کند.

البته وی تشکیل تیم اقتصادی در آموزش و پرورش را امیدوار کننده توصیف کرد و گفت: تشکیل تیم اقتصادی در آموزش و پرورش باید زودتر از اینها اتفاق می افتاد چرا که در سالهای اخیر، اقتصاد آموزش و پرورش همه سلایق را تحت تاثیر قرار داده و حتی مسائل آموزشی تحت الشعاع مسائل اقتصادی قرار گرفته است.

مرخصی زایمان فرهنگیان

یکی دیگر از وعده های مطرح شده، طرح ویژه مرخصی زایمان فرهنگیان بود. فانی با اعلام اینکه این طرح در سال تحصیلی 93-94 اجرایی نمی شود گفت: آنطور که معاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش می گوید محدودیت اعتبارات این وزارتخانه به ما اجازه نمی دهد این طرح را عملیاتی کنیم اما به احتمال زیاد در سال آینده این طرح اجرا خواهد شد.

آموزش و پرورش در گرداب کسری بودجه

در حالی که مقامات عالی کشور اعلام می کنند هم اکنون سطح معیشت معلمان کمتر از متوسط جامعه است و حتی در وضعیت خوب از حد متوسط جامعه بالاتر است، باید فکری به حال این قشر کرد که توقع زیادی ندارند و تنها به دنبال رفاه حداقلی برای خود و خانواده شان هستند.