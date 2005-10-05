ويدا اسلاميه كتابي از هلر را به فارسي برگرداند

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، باربارال . هلر در مقام يك روان درمانگر و استاد دانشگاه در دهه اخير، به آه و ناله مراجعين ، دانشجويان و دوستان كه از فشار رواني روز افزون ، بيماريها و تنش هاي خود صحبت مي كردند ، گوش سپرده بود و علاوه بر اين موارد تلاش و تجربه هايي كه در زندگي به دست آورده بود ، او را براي يافتن راه هاي بهتر براي رويارويي با تنش ها ، كمبود ها و ناكامي ها ترغيب كرد .

اين كتاب دامنه گسترده اي از متون وانهادگي ، روش ها و راه حل هاي آرامش بخش است .

365 روش براي آرامش ، با ترجمه ويدا اسلاميه درشمارگان 2200 نسخه ، توسط نشرعلم منتشرشده است .