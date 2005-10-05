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۱۳ مهر ۱۳۸۴، ۷:۵۶

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ويدا اسلاميه كتابي از هلر را به فارسي برگرداند

ويدا اسلاميه - مترجم ، كتاب 365 روش براي آرامش جسم ، ذهن و روح نوشته باربارال. هلر را ترجمه و به چاپ رساند .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، باربارال . هلر در مقام يك روان درمانگر و استاد دانشگاه در دهه اخير،  به آه  و ناله مراجعين ، دانشجويان و دوستان كه از فشار رواني روز افزون ،  بيماريها و تنش هاي خود صحبت مي كردند ، گوش سپرده بود و علاوه بر اين موارد تلاش و تجربه هايي كه در زندگي به دست آورده بود ، او را براي يافتن راه هاي بهتر براي رويارويي با تنش ها ، كمبود ها و ناكامي ها ترغيب كرد .

اين كتاب دامنه گسترده اي از متون وانهادگي ، روش ها و راه حل هاي آرامش بخش است . 

365 روش براي آرامش ، با ترجمه ويدا اسلاميه درشمارگان 2200 نسخه ، توسط نشرعلم منتشرشده است .

کد مطلب 235896

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