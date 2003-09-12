قطعنامه مصوب آژانس ،غربي ها و آژانس را در بن بست حقوقي قرار داد

به گزارش خبر گزاري مهر علي اكبر صالحي نماينده ايران درآژانس بين المللي انرژي اتمي درگفتگو با خبر شبكه يك سيماي جمهوري اسلامي ايران درمورد نحوه تصويب قطعنامه عليه فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران درآژانس گفت: اين قطعنامه بدون راي گيري تصويب شد و اين از نظر حقوقي بدان معناست كه اجماع درتصويب آن حاصل نشده است .

وي توضيح داد در بهترين تعريف از اين مساله مي توان گفت كه فقط بانيان و همراهان اين قطعنامه كه جمعا 16 نفراز 35 عضو شوراي حكام بودند به آن راي داده اند.

دكتر صالحي بااشاره به اظهارنظر دولتهاي تعداد زيادي از كشورهاي عضو آژانس مبني بر اعتراض به مفاد اين قطعنامه گفت : تعدادي از بندهاي اين قطعنامه به قدري از نظر حقوقي و منطقي سست بود كه لاجرم اغلب كشور ها مجبور شدند كه موضوع را به صراحت دربيانيه خودشان مطرح كنند .

وي بااشاره به مخالفت شديد ايران با بند 3 قطعنامه توضيح داد ، درآن بند از ايران خواسته شده است كه براي مدتي از فعاليتهاي غني سازي اورانيوم دست بردارد وآن را متوقف كند . وي بند 4 قطعنامه را نيز از نظر حقوق بين الملل كاملا مردود دانست و گفت : طبق اين بند از ايران خواسته شده است كه تا آخر اكتبر تمام مسائل و سوالات مربوط به آژانس را پاسخ دهد و آژانس را به يك نتيجه گيري قطعي برساند و اين به معناي تعيين ضرب الاجل براي يك كشور است.



