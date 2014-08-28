قرارداد بزرگترين پروژه شهري زنجان نهايي شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن امين افزود: قديمي ترين و بزرگترين پروژه شهري پس از سالها انتظار مردم زنجان براي انعقاد قرار داد و آغاز عمليات طراحي و اجرايي پروژه بزرگ سبزه ميدان در مرحله قرارداد با حضور شريك سرمايه گذار در جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر زنجان به تصويب رسيد و به زودي فاز طراحي و اجرايي پروژه آغاز خواهد شد.



امين افزود: به جهت عملي شدن و به ثمر رسيدن قرارداد تا به امروز جلسات متعدد مطالعاتي و كارشناسي با حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر،مقامات عالي استان و كارشناسان برگزار شده و با تمام حساسيت هايي كه به بزرگترين پروژه شهري وجود دارد بررسي و نهايي شد.



شهردار زنجان در ادامه اظهار كرد: پروژه سبزه ميدان تاثيرگذارترين پروژه شهري در بافت مركزي شهر تحول بزرگي را در زنجان ايجاد خواهد کرد.



امين گفت: طي روزهاي آتي پس از طراحي پروژه اطلاعات بيشتري در خصوص جزئيات و نحوه اجراي بزرگترين پروژه شهري زنجان در اختيار همشهريان قرار خواهيم داد.