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۶ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۳۴

امین:

قرارداد بزرگترين پروژه شهري زنجان نهايي شد

قرارداد بزرگترين پروژه شهري زنجان نهايي شد

زنجان - خبرگزاری مهر: شهردار زنجان گفت: در جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر زنجان قرارداد طرح پروژه بزرگ سبزه ميدان با شريك سرمايه گذار به تصويب رسيد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن امين افزود: قديمي ترين و بزرگترين پروژه شهري پس از سالها انتظار مردم زنجان براي انعقاد قرار داد و آغاز عمليات طراحي و اجرايي پروژه بزرگ سبزه ميدان در مرحله قرارداد با حضور شريك سرمايه گذار در جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر زنجان به تصويب رسيد و به زودي فاز طراحي و اجرايي پروژه آغاز خواهد شد.

امين افزود: به جهت عملي شدن و به ثمر رسيدن قرارداد تا به امروز جلسات متعدد مطالعاتي و كارشناسي با حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر،مقامات عالي استان و كارشناسان برگزار شده و با تمام حساسيت هايي كه به بزرگترين پروژه شهري وجود دارد بررسي و نهايي شد.

شهردار زنجان در ادامه اظهار كرد: پروژه سبزه ميدان تاثيرگذارترين پروژه شهري در بافت مركزي شهر تحول بزرگي را در زنجان ايجاد خواهد کرد.

 امين گفت: طي روزهاي آتي پس از طراحي پروژه اطلاعات بيشتري در خصوص جزئيات و نحوه اجراي بزرگترين پروژه شهري زنجان در اختيار همشهريان قرار خواهيم داد.

کد مطلب 2359160

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