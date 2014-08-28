سید عباس دانایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نخستین روز از سومین جشنواره منطقه‌ای تئا‌تر سوره ماه در سمنان، سه نمایش "عشق با طعم خردل" به کارگردانی محمد رضا عبادیانی از استان سمنان در بخش جنبی در سالن ماه حوزه هنری استان سمنان به روی صحنه رفت.

وی، "به دنیا آمدند،کار کردند و مردند" به کارگردانی احمد بیگلریان از استان همدان در سالن نیستان مهدیشهر و "پرواز با بال ملائک" به کارگردانی علی اکبر شفائیان از استان سمنان در سالن تئاتر شهر سمنان را از دیگر نمایش های عرضه شده در بخش اصلی این روز ذکر کرد.

رئیس حوزه هنری استان سمنان همچنین خاطرنشان کرد: در روز پنج شنبه ششم شهریور و دومین روز از سومین جشنواره نیز نمایش های "رود زنده می زاید" به کارگردانی احسان جانمی از استان اصفهان در سالن ماه این نهاد، "تراژدی تردید" به کارگردانی کیوان حبیب قرائی از استان قزوین در تالار تئاتر شهر سمنان، "زمان بی سایه" به کارگردانی فرزاد لباسی از استان همدان در سالن نیستان مهدیشهر، "تماشای صدا" به کارگردانی خداداد خدام از استان مرکزی در سالن تئاتر شهر سمنان، "شله پزان" به کارگردانی پویان عطایی از استان اصفهان در سالن حکیم الهی سمنان و "صبرا" به کارگردانی محمد رضا عبادیانی از استان سمنان در سالن تئاتر شهر سمنان به روی صحنه می رود.

دانایی همچنین تصریح کرد: آرش دادگر، حسینعلی شوندی و سعید اسدی اعضای هیئت داوران منطقه دو جشنواره تئاتر سوره ماه را تشکیل می دهند.

وی در خاتمه اظهار داشت: اجرای نمایش ها که از عصر روز چهارشنبه آغاز شده تا عصر روز جمعه هفته جاری ادامه خواهد داشت و مراسم اختتامیه جشنواره نیز ساعت 20:30 روز جمعه در سالن کتابخانه مرکزی استان سمنان برگزار و منتخبین معرفی خواهند شد.