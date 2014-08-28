34 طرح عمرانی - خدماتی و تولیدی در شهرستان چرداول به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری معاون برنامه ریزی استاندار معاون برنامه ریزی استاندار صبح پنجشنبه در آیین گفت: 34 طرح عمرانی - خدماتی و تولیدی در شهرستانچرداول در هفته دولت به بهره برداری رسیدند.

عسگری افزود: پروژه های خوبی بهره برداری یا کلنگ زنی شد از جمله آبرسانی به تعدادی روستاها و مجتمع آبرسانی و مجتمع ورزشی هم در آسمان آباد داشتیم.

وی اضافه کرد: در تعدادی از روستاها آغاز عملیات گاز رسانی به روستاهای توابع بخش زاگرس را داشتیم.

عسگری ادامه داد: طرح هادی پارک امید در شهر سرابله به بهره برداری رسید.

وی افزود: برای این 34 پروژه حدود 80 میلیارر ریال اعتبار هزینه خواهد شد.

بهره برداری از طرح مرزی در مهران

حسین کلانتری معاون سیاسی امنیتی استاندار معاون سیاسی امنیتی استاندار گفت: بزرگترین برجک غرب کشور در سه طبقه در شهرستان مرزی مهران به بهره برداری رسید.

کلانتری افزود: برای ساخت وتجهیز اینبرجک در سه طبقه و با 120متر مربع زیربنا بیش از یک میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی اضافه کرد: پروژه های خوبی در دست اجرا و بهره برداری است حدودا 100 کیلومتر راه مرزی ساخته شده است.

کلانتری ادامه داد: 95 درصد پاسگاه های مهران برق رسانی شده است و تا پایان سال 93 کار برق رسانی تکمیل خواهد شد.

وی افزود: کارگاه تولید شن و ماسه کنجانچم مهران به بهره برداری رسیده و برای راه اندازی این کارگاه هشت میلیارد ریال از محل تسهیلات بانکی و سرمایه گذاری بخش خصوصی هزینه شده است.

افتتاح چند طرح در دهلران

به مناسبت هفته دولت پنج طرح عمرانی، اقتصادی و خدماتی در شهرستان دهلران به بهره برداری رسید.

برای اجرای این طرح ها شامل دو باب خانه بهداشت، برق رسانی و ساخت میدان امید سه میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است و همچنین عملیات اجرایی ساختمان پاسگاه زعفرانیه آغاز شد.

دهلرا قطب کشاورزی ایلام

امید علی سبزی فرماندار دهلران صبح پنجشنبه در این آیین گفت: شهرستان دهلران قطب کشاورزی در استان ایلام به شمار می رود.

سبزی افزود: بیش از 40 درصد تولیدات کشاورزی در استان ایلام به شهرستان دهلران اختصاص دارد.

وی اضافه کرد: از دیگر طرحهایی که به منظور ایجاد اشتغال و افزایش میزان تولیدمحصولات کشاورزی اجرا شده اجرای طرح تجهیز و نوسازی شبکه آبیاری و ضح کشی زمین های دشت عباس، فکه و عین خوش در سطح 54 هزار هکتار است و در مرحله اول آب دریاچه پشت سد کرخه از طریق 6.5 کیلومتر تونل انتقال آب و با ظرفیت 800 متر مکعب در ثانیه از طریق کانال به اراضی دشت عباس – فکه و عین خوش منتقل می شود.

سبزی ادامه داد: در شهرستان دهلران روزانه 120 هزار بشکه نفت خام استخراج می شود و بیش از 70 حلقه چاه نفت وجود دارد و این ظرفیت را دارد که این مقدار به 180 هزار بشکه در روز هم برسد.

این مسئول اظهار داشت: کارخانه سیمان دهلران در حال حاضر 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و یکی از پروژه های صادرات محور است که این پروژه به صورت مستقیم 400 نفر و به صورت غیر مستقیم بیش از یک هزار و 200 نفر اشتغالزایی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در شهرستان دهلران سد شهدای محرم (سد دویرج) به منظور مهار آب های سطحی با حجم205 میلیون متر مکعب در سالهای اخیر اجرا شده است.

وی اضافه کرد: با استفاده از آب این سد می توان 11 هزار هکتار از اراضی پایین دست این شهرستان را مشروب کرد.

فرماندار دهلران اضافه کرد: در سفر ریاست جمهوری به استان ایلام 250 میلیارد ریال به شهرستان دهلران اختصاص یافت که در عمران شهری و روستایی و راه سازی در اولویت قرار گرفته است.

سبزی اظهار داشت: برای عمران شهری و روستایی و توسعه فضاهای سبزاعتباراتی را مصوب کردیم که به محض تخصیص اجرایی می شوند.

وی ادامه داد: پالایشگاه نفت دهلران و کارخانه پتروشیمی در دستور کار مسئولین ارشد استانی است که امیدواریم با راه اندازی آنها بتوانیم زمینه اشتغال را برای جوانان شهرستان فراهم کنیم.

سبزی اظهار داشت: در دهه مبارک فجر سال جاری مشعل گاز در شهرستان دهلران روشن خواهد شد.