به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی صبح امروز در دیدار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نماینده ولی فقیه در کردستان اظهار داشت: متاسفانه مهاجرت از روستاها به شهر و هم چنین به سایر استان های کشور به دلیل بیکاری از مشکلات موجود در کردستان است.

وی مباحث مربوط به اشتغال و خشکسالی را از چالش های اصلی کردستان خواند و عنوان کرد: هم اکنون برخی از شهرهای استان با کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند.

وی اظهار داشت: به 30 روستای استان در حال حاضر با تانکر آبرسانی می شود و با توجه به پی بینی هواشناسی که تا اواسط مهرماه شاهد بارندگی چشمگیری نخواهیم بود این تعداد روستا نیز امکان افزایش دارند.

استاندار کردستان بیان کرد: از آنجا که هر روز شاهد افزایش جمعیت شهری هستیم به نسبت منابع آبی هم در حال کاهش است و ایجاد تعادل در جمعیت شهری و روستایی نیاز به برنامه ریزی اصولی دارد.

زاهدی اظهارداشت: سدهای آزاد و ژاوه کردستان هم اکنون با 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به زودی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی ادامه داد: با افتتاح این دوسد شاهد برطرف شدن مشکل کم آبی استان و افزایش سطح زیرکشت آبی استان خواهیم بود.

وی عنوان کرد: دولت 10 میلیارد دلار برای طراحی شبکه های پایین دست سدها اختصاص داده است که از این محل 45 هزار هکتار زمین پایین دست سدهای کردستان به زیرکشت آبی می روند.