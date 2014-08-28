نرخ ارز ساماندهی و تک رقمی شود/ واحدهای صنعتی با کمترین ظرفیت کار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده صبح پنجشنبه در بازدید از شرکت ذغال سنگ البرز در گفتگو با خبرنگاران، تفاوت نرخ ارز دولتی و مبادله ای را مشکلات اساسی در اقتصاد کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه، اگر ظرفیت های واحدهای تولیدی وصنعتی خالی است به دلیل تفاوت نرخ ارز بوده و بیشتر واحدهای تولیدی و صنعتی با کمترین ظرفیت کار می کنند.

نعمت زاده گفت: به دلیل تفاوت نرخ ارز مبادلاتی، صادرات و واردات در کشور با مشکلات اساسی مواجه شده که باید نرخ راز ساماندهی و تک رقمی شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور گفت: همچنین به دلیل استفاده از نرخ ارز دولتی در واردات، تولیدات داخلی با مشکل مواجه شده اند و با مصرف تولیدات داخلی باید از صاحبان واحدهای واحدهای صنعتی حممایت کنیم.

وی با بیان اینکه، تنها راه استفاده از تولیدات داخلی تک نرخی کردن ارز است، به کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: ازآنجاییکه دولت با نرخ تورم 40 درصدی کار را آغاز کرده است، بسیاری از واحدهای صنعتی مشکل دارند.

نعمت زاده گفت: مشکلات در زمان ما و مدت کوتاه قابل حل نیست و دولت در زمان حاضر درصدد کاهش نرخ تورم و از بین بردن رکود اقتصادی است.

وزیر صنعت در پاسخ به وادات بیش از حد کاغذ گفت: از آنجاییکه که صنایع چوب و کاغذ مازندران یکی از واحدهای اصلی تولید کننده انواع کاغذ است باید از تولیدات شرکت بیشتر استفاده شود.

وی یادآور شد: وزارت فرهنگ و ارشاد و آموزش و پرورش نیازهای کاغذ را از واحدهای داخل تامین کنند.

نعمت زاده، درباره شرکت ذغال سنگ البرز مرکزی گفت: هیچ یک از واحدهای صنعتی آلوده کننده نیست واین شرکت با رعایت مسائل زیست محیطی در حال فعالیت است.

وی گفت: با توجه به وجود امکانات و تجهیزات پیشرفته صنعتی و رعایت مسائل زیست محیطی، این شرکت می تواند توسعه یاند.

وی به محدودیتهای توسه صنعت و معدن استان اشاره کرد و گفت: صنعت و معدن و محیط زیست می توانند با همکاری در پیشرفت صنعت همکاری کنند.